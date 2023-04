Pastry reafirma su compromiso con la gastronomía sostenible

A través de su programa Pastry Cares, la marca introduce un nuevo menú en alianza con Macadamia La Loma y en apoyo a las comunidades de La Sierra.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Pastry afianza su compromiso con la gastronomía sostenible y el cuidado del medio ambiente. Durante un encuentro en su local de Bella Vista, Magda Guerrero, fundadora y CEO de la firma, compartió los detalles de la iniciativa Pastry Cares, en esta primera fase en alianza con Macadamia La Loma.

Guerrero explicó que Pastry estará implementando variadas estrategias entre las cuales se destaca una campaña de motivación a los clientes para que lleven al establecimiento sus propios envases, termos y bolsas reusables.

“Quienes me conocen saben que siempre me ha dolido la indiferencia que mostramos los dominicanos por la situación del medio ambiente. Hoy, he decidido, desde mi empresa, hacer un cambio con la esperanza de motivar a otros a imitar estas acciones en favor de las futuras generaciones”, enfatizó Guerrero.

Agregó que en Pastry todos desechos se clasificarán en basureros para fines de reciclaje. Además, se convierten en centro de acopio para garantizar la reutilización de los materiales desechables, y “mantenemos un compromiso de control de desperdicios junto a suplidores, con la intención de eliminar los empaques innecesarios, así como entregar el aceite usado a empresas destinadas a reciclar con fines de energía sostenible”.

Con la intención de evitar la sobreproducción de alimentos que luego van a la basura, Pastry estará colaborando con la Huertica Urbana, para compostar aquellos alimentos que ya no puedan aprovecharse más y garantizar abono natural para los suelos de República Dominicana.

El Chef Ejecutivo de Pastry, Hubert Reyes, presentó los platos del nuevo menú elaborados con Macadamia La Loma, y explicó que se eligió a La Loma por ser un ejemplo de agricultura regenerativa que está recuperando la cobertura boscosa en las montañas dominicanas y facilita un modo de vida a las comunidades de La Sierra.

EL compromiso con el menú es aportar el 30% de las ganancias para mejorar la calidad de vida de los campesinos productores de macadamia de la loma Quita Espuela y garantizar la producción sostenible de macadamia en República Dominicana debido al impacto positivo que tiene en la protección del medio ambiente.

Jesús Moreno, presidente de la Corporación Agrícola La Loma, agradeció a Pastry por “unirse a cambiar la forma en que nos alimentamos, demostrando que la biodiversidad es nutritiva y que cuidar el planeta también puede ser delicioso”.

La propuesta

Pancakes rellenos de macadamia de La Loma y chocolate blanco; dip exquisito de queso y macadamia; capressa Pastry con queso de hoja empanizado en macadamia, pesto de cilantro y macadamia; bowl de penne con pechuga de pollo, tomates, hongos y plátano maduro con tope de mozzarella y parmesano gratinado, acompañado de pesto de cilantro y macadamia; bizcocho de macadamia, brownie de chocolate blanco y negro, marmolado relleno de macadamia, frappé y cortadito con leche de macadamia La Loma.

Pastry

Nace gracias a la pasión que Magda Guerrero encontró en la cocina. Desde pequeña ayudaba a su mamá a elaborar pasteles y bocadillos para la familia y como regalo para sus amigos, nunca buscando fines económicos.

Según fue creciendo Magda descubrió que esta labor que aprendió junto a su madre era lo que más disfrutaba, y tomó la decisión de estudiar Licenciatura en Administración Hotelera en la PUCMM.

Por su experiencia se convierte en Chef Pastelera, obtiene por el Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas Profesionales la certificación como Chef de Cuisine Certified. Además, cursó el Programa de Desarrollo Empresarial en Barna Management School y actualmente finalizando la maestría en Gerencia en Servicios de Alimentación en la PUCMM.

Años después, esto que tanto divertía a la familia, fue tomando forma y Magda vio convertido su sueño en realidad cuando su padre, en el año 1996, le provee una parte del jardín de la casa familiar para que inicie las operaciones de Pastry con tan solo tres empleados.

En febrero de 2014, Pastry se muda a un nuevo local en la Av. Sarasota No. 94 con un novedoso establecimiento de dos niveles, moderna decoración y acogedora atmósfera. En este nuevo espacio se ofrece su tradicional menú de productos, oferta de desayunos, sándwiches, ensaladas, hamburguesas, menú de niños, así como variedad de bebidas..

La Loma Macadamia

La Loma Macadamia es el principal proveedor de macadamia en el Caribe. La planta procesadora está ubicada en Los Montones, San José de las Matas, República Dominicana. Inaugurada en 2019, es la primera procesadora de nueces de macadamia del Caribe, con una capacidad, en una primera etapa, de 75,000 a 100,000 kilogramos de nueces con calidad exportable. La macadamia actualmente tiene un impacto directo en 6,700 tareas y más de 210 productores y sus familias que se ganan el sustento diario gracias a la siembra de esta nuez, al tiempo que protegen sus tierras de la erosión y regeneran la biodiversidad de La Sierra.

Chef Hubert Reyes Egresado de la PUCMM, como profesional en Artes Culinarias, de la carrera de Administración Hotelera, mención Alimentos y Bebidas. Graduado como profesional en artes culinarias de la Escuela Internacional Mausi Sebess, en Buenos Aires, Argentina.

Ha trabajado en diversos restaurantes de la República Dominicana y Argentina. En temas medioambientales, posee un máster en Gestión Sostenible de Ambiente, de la Universidad de Salamanca, España. Es el director en República Dominicana del programa de gastronomía sostenible Feed the Planet, parte de la Worldchefs. Es consultor de gastronomía sostenible para ONU. En temas de medio ambiente ha trabajado proyectos de implementación de cocinas sostenibles para hoteles todo incluido en República Dominicana y ha trabajado con el desarrollo de comunidades costeras sostenibles.

