Pastores llaman atención a Core Group por daños “casi irreparables” a Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los miembros de la Conferencia de Pastores de Haití (Copah) envió una misiva a la entidad conocida como Core Group, en la que le llamó la atención por los daños “casi irreparables” que le han causado a la media isla.

En el texto, Copah dejó claro su intención de que el mundo sepa que el referido grupo, alegadamente conformado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, el representante especial de la OEA y la representación especial de la ONU, es el que desde el 2004 ejerce poder en Haití.

Los religiosos también los acusó de imponer como dirigentes al pueblo haitiano a individuos “sin relieve ni dimensión, enteramente dedicados a defender los únicos intereses de sus respectivos países en detrimento de los de Haití”.

En varias partes de la carta, los pastores reiteraron que Core Group apoya los regímenes corruptos, totalitarios e incompetentes de Haití.

“Les enviamos esta carta para señalar que en Haití se violan sistemáticamente los derechos humanos más elementales y que los ciudadanos son rehenes, el país se está transformando en un verdadero matadero humano y en un cementerio al aire libre. En los últimos cinco años se han perpetrado numerosas masacres en el país, ciudadanos honestos y pacíficos han sido asesinados a plena luz del día, otros han sido secuestrados para pedir rescate por pequeños monstruos sedientos de sangre apoyados por aquellos a los que ustedes apoyan ciegamente”, especifican en otra parte del documento.

De igual forma, pidieron que cesen la injerencia en los asuntos internos de Haití.

Finalmente, advirtieron que están cansado de la situación y que posiblemente no se produzca la guerra civil que el grupo está propiciando, pero que “llevados por vuestro desprecio y arrogancia, como en 1791, los haitianos acabarán sublevándose, en defensa propia, para derrocar el orden neocolonial que habéis establecido en el país para recuperar su soberanía. ¡Y juremos vivir libres!”.

Texto íntegro:

Señoras y señores del Core Group

Profundamente preocupados por el deterioro general del país, nosotros, los miembros de la Conferencia de Pastores de Haití (COPAH), institución independiente del sector protestante haitiano, nos dirigimos a ustedes, señoras y señores del llamado “Core Group”, para llamar su atención y la del mundo entero sobre el daño casi irreparable que han causado a Haití.

No es ningún secreto que, desde la caída del expresidente JeanBertrand Aristide en 2004, son ustedes quienes, a través de sus intermediarios, ejercen el poder real en Haití. Ustedes hacen y deshacen gobiernos a su antojo, imponen como dirigentes al pueblo haitiano a individuos sin relieve ni dimensión, enteramente dedicados a defender los únicos intereses de sus respectivos países en detrimento de los de Haití. Os gustan especialmente los que vienen

detrimento de los de Haití. Os gustan especialmente los que vienen del mundo del crimen organizado porque son más vulnerables y más manipulables para realizar vuestro trabajo sucio, vendiendo la independencia y la soberanía nacional y los escasos recursos del país.

Esto explica su continuo apoyo incondicional a los regímenes corruptos, totalitarios e incompetentes de Haití. Este apoyo ciego revela el grado de odio, racismo y cinismo que caracteriza su política neocolonial en Haití, que ha llevado al país al caos que usted intenta

estabilizar constantemente a través de sus prefectos, que son a su vez tan cínicos como usted, y que trabajan para mantener un clima de terror de Estado en Haití.

Los dirigentes que han impuesto al país hasta ahora, con su pleno apoyo, han desmantelado las instituciones republicanas, han demolido el edificio de la identidad haitiana, han interrumpido el proceso constitucional y democrático y han reducido el país a su forma más

simple. La sanidad es inoperante, la justicia es disfuncional, la policía es incapaz de cumplir su misión fundamental de velar por la seguridad de las vidas y los bienes de los ciudadanos, en definitiva, nada va bien en el país que usted dirige con gran desprecio y

despreocupación.

Les enviamos esta carta para señalar que en Haití se violan sistemáticamente los derechos humanos más elementales y que los ciudadanos son rehenes, el país se está transformando en un verdadero matadero humano y en un cementerio al aire libre. En los últimos cinco años se han perpetrado numerosas masacres en el país, ciudadanos honestos y pacíficos han sido asesinados a plena luz del día, otros han sido secuestrados para pedir rescate por pequeños

monstruos sedientos de sangre apoyados por aquellos a los que ustedes apoyan ciegamente. Se han despilfarrado fondos públicos y, a pesar de los informes de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo (CSCCA) en los que se indaga a

los ex funcionarios del Estado, no se ha hecho ningún seguimiento judicial. Todo esto ocurre bajo su mirada pasiva pero divertida, sin duda porque está en consonancia con su política racista y su plan de arrastrar al pueblo haitiano a una guerra civil.

Su gobierno está manchado con la sangre de los haitianos. Su política de apoyo a regímenes asociados a bandas armadas que aterrorizan a la población, ha causado y sigue causando enormes sufrimientos y graves daños a los haitianos que están cansados de su arrogancia, de

su injerencia en la política haitiana y de su juego macabro.

Desde hace casi un año, el barrio de Matissant, en la entrada sur de la capital, está fuera de control. Los pandilleros apoyados, en su mayoría, por los que ustedes pusieron en el poder, se dedican a los enfrentamientos asesinos y a todo tipo de atrocidades y exacciones

sobre la población del tercer distrito de Puerto Príncipe. Cuatro departamentos y buena parte del Oeste están aislados del resto del país, con todas las consecuencias que ello conlleva para las poblaciones de los departamentos del Sur, Nippes, Grand-Anse y el Sureste. Nos indigna y entristece ver que sus prefectos, y usted también, no hacen nada para poner fin a las actividades de las bandas de delincuentes que actúan con las viseras levantadas. de delincuentes que actúan con las viseras levantadas.

La misma situación se da en el norte de la capital, precisamente en la comuna de Croix-des-Bouquets, donde las bandas rivales se enfrentan desde hace dos semanas por, según se dice, el control del territorio.

Tanto en Martissant como en Croix-des-Bouquets, las consecuencias son las mismas. Muertos, heridos, desplazamientos masivos de familias y otros tomados como rehenes, etc.

En cada uno de estos casos, su reacción y la de sus prefectos, sigue siendo la misma, la inacción. Sin embargo, a través de las denominadas autoridades existentes, son ustedes quienes dirigen el país. Los “líderes haitianos” reciben órdenes de usted y se presentan ante usted. Si todo esto ha sucedido bajo su dirección, mientras usted está al mando, es, de hecho, el responsable incuestionable de las desgracias de Haití. Obviamente, no nos hacemos ilusiones de que el fracaso de Haití sea su éxito. Con la complicidad de los apátridas que colocaron en el poder, han hecho caer a Haití para asegurar el éxito de vuestra carrera diplomática y garantizar los intereses de vuestros respectivos países. La desgracia de Haití les hace feliz.

Dicen defender los derechos humanos y la democracia, pero apoya las acciones de quienes pactan con los mafiosos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales del pueblo haitiano.

Vemos que están utilizando la cuestión de los derechos humanos como un mero eslogan para avanzar en su agenda. Básicamente, no creen en el respeto a los derechos humanos y no tienen ningún problema con los que obstruyen la justicia, que cometen crímenes abominables. Por el contrario, hacen tuits para renovar pleno apoyo y apego a ellos, lo que les anima a organizarse mejor en el mal cometiendo más abusos sobre la población para determinar el equilibrio de poder político a su favor. Por lo tanto, han impuesto una dictadura de bandas que descapitaliza y empobrece a las masas y clases medias haitianas y acentúa la miseria.

Desde hace cinco años, no se han celebrado elecciones para renovar el personal político del país, lo que constituye una grave violación de la Constitución haitiana. Ustedes lo han respaldado. Sin embargo, incluso en los países que ustedes califica de dictatoriales, las elecciones se celebran regularmente.

Según la Constitución del país, el mandato constitucional del expresidente Jovenel Moïse terminó el 7 de febrero de 2021. En contra de la voluntad del pueblo, decidió prolongar su mandato hasta su brutal asesinato en la noche del 6 al 7 de julio de 2021. Les animaron y apoyaron todas sus tonterías porque están en consonancia con lo que quieren ustedes para Haití. Unos días después de su asesinato, que sigue sin resolverse, colocaron al Dr. Ariel Henry al frente del país, mediante un simple tuit, como Primer Ministro de facto.

Por su sola voluntad, observamos, el país está “dirigido”, en apariencia, por un ejecutivo monocéfalo, mientras ustedes ejerce el poder presidencial. Porque el Sr. Henry sólo obedece sus caprichos y órdenes. Sólo es responsable ante ustedes y lo que le ordenan, lo hace sin inmutarse. Desde que está allí, el país está sumido en el desastre. Aparte de ustedes, nadie sabe realmente por qué su Primer Ministro Aparte de ustedes, nadie sabe realmente por qué su Primer Ministro está en el cargo, cuál es su propósito si no es estabilizar el caos como

ustedes quieren.

Ustedes dicen estar a favor de una solución haitiana a la crisis que ha desempeñado un papel importante en la creación, pero ha hecho todo lo posible para socavar los esfuerzos haitianos para salir del estancamiento. Se conforman con aliarse con las fuerzas del mal para mantener el país en un caos total para que, llegado el momento, puedan poner todo ante el hecho consumado de unas elecciones amañadas para imponernos nuevos dirigentes corruptos, sanguinarios y depredadores de los derechos humanos. El pueblo haitiano no se deja engañar y sabe muy bien que ustedes trabajan en contra de sus intereses. Entienden su juego, que refleja con elocuencia la hipocresía que caracteriza su comportamiento neocolonial.

Les enviamos esta carta no para implorar su gracia o su piedad, sino como dignos hijos y herederos del padre fundador de nuestra nación, Jean Jacques Dessalines, para que en nombre del derecho a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo del artículo 41 de la Convención de Viena, le pedimos que cese la arrogante injerencia en los asuntos internos de Haití. Estamos hartos de su política absurda y contraproducente para nuestro país. Durante demasiado tiempo nos han hecho sufrir. Algunos de ustedes nos han colonizado y esclavizado. Otros nos ocuparon y todavía llevamos las cicatrices de esos períodos excepcionalmente dolorosos de nuestra historia. Nos has robado la riqueza de nuestro país. Hoy en día, están secuestrando nuestro sistema político y electoral y frenando el desarrollo económico y social de nuestro país. Ya nos has humillado bastante y nos has hundido. Es hora de mantenerte al margen de nuestros problemas y dejar que los resolvamos nosotros mismos. Ya nos has causado demasiado daño.

Sabemos que no podemos contar con su ayuda. Sería indigno de nosotros, sobre todo porque sabemos que un pueblo que se deja gobernar por neocolonizadores nunca podrá prosperar, desarrollarse y democratizarse. Estarán condenados a vivir en la indignidad, la pobreza, la miseria abyecta y el sometimiento.

Por último, miembros del cártel del Core Group, puede que la guerra civil que estáis agitando en Haití no se produzca, pero es seguro que, llevados por vuestro desprecio y arrogancia, como en 1791, los haitianos acabarán sublevándose, en defensa propia, para derrocar el orden neocolonial que habéis establecido en el país para recuperar su soberanía. ¡Y juremos vivir libres!

Reciban nuestros mejores saludos.

Rev. Pastor Dorvila Normil

Presidente a.i.

Rev. Párroco Ismael Baptiste

Secretario Ejecutivo

Traducción: Claudia Florentin.

