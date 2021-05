Pastores expresan respaldo a construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. -Bajo el lema “Pastores comprometidos con el desarrollo”, cerca de trescientos pastores de la provincia La Altagracia asistieron a un encuentro, en el que solicitaron al presidente Luis Abinader que interceda para que sea una realidad la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).

Indicaron, de acuerdo a un comunicado, que el proyecto generaría más de 7,000 mil empleos directos y 12,000 indirectos, lo que reduciría el porcentaje de desempleo y mejoraría la calidad de vida de las comunidades locales con un trabajo fijo, beneficios y protección de la ley laboral y de seguridad social.

De igual forma, expresaron que la obra impulsaría el turismo al permitir nuevas ofertas en el mercado de vuelos turísticos y comerciales.

Además, solicitaron la demolición de la cárcel preventiva de Higüey, conocida popularmente como “El holocausto nazi” o “La cárcel de la muerte”, para que sea reemplazada por un recinto modelo.

También, demandaron de las autoridades que se remita a la justicia a los responsables del incendio que en el 2005 se originó en la referida cárcel, provocando 136 víctimas, y al presente, no se ha se ha presentado un informe del suceso.

Asimismo, pidieron la construcción de una presa para la preservación de los recursos acuíferos de la región, que incentivaría la agricultura y promovería la construcción de acueductos de agua potable que contribuya a detener las excavaciones de pozos.

Representando el pastorado en la actividad estuvieron los pastores integrantes de Mesas de Diálogo Higüey, la Confraternidad de Pastores Ministerio e Iglesias Evangélicas, la Confraternidad de Pastores Unidos Venceremos.

Asimismo, la Confraternidad de Pastores Somos Uno, la Unión de Pastores de Anamuya y la Asociación de Pastores de Verón – Bávaro – Punta Cana, quienes piden al presidente Abinader cumplir con su compromiso de campaña y enfatizar el no a los que quieren privatizar las aguas, el no a la impunidad y el no al monopolio turístico, sumando un si al desarrollo y a las nuevas oportunidades en el país.