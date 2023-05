Pastora fustiga a líderes religiosos que buscan la fama transformando el evangelio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pastora kenia Fernández criticó la actitud de algunos líderes religiosos en la actualidad que buscan la fama transformando el evangelio.

Sostuvo que el evangelio se ha convertido en una mercadería, donde el enfoque principal se ha desviado de los principios fundamentales de amor, servicio y humildad, hacia una búsqueda de estatus y reconocimiento social.

En tal sentido, manifestó que la cantidad de miembros de una congregación no define la calidad de liderazgo espiritual, porque el verdadero pastor es aquel que se preocupa por las necesidades individuales y muestra un genuino interés en la vida de cada miembro en su rebaño.

“Si yo fuera una evangelizar normal a mi gente altiva no me va a pastorear, a mí no me va a pastorear un pastor que tenga cinco mil miembros. Pa´ yo sentarme y decir: a mí me pastorea fulanita de tal, tú no eres mi pastora, porque tú solamente me utilizas para llenar su ego, yo nunca te he visto en la puerta de mi casa, tú no sabes el hambre que yo tengo, tú nunca me has comprado unos zapatos. Tú te sientas porque no hay ciervos, lo que hay son actores famosos, actrices de Hollywood, gente de élite, el evangelio se ha convertido en una mercadería”, expresó.

Fernández realizó estas afirmaciones al ser entrevistada por el evangelista Anderson Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante el diálogo, la ministra también condenó la permisividad que existe actualmente dentro de las iglesias, tras recordar a la sociedad que antes de irse Dios dejó reglas establecidas.

“Se quiere hacer permisividad para que la juventud entre. No, el evangelio tiene un orden, la gente quiere hacer una mezcla y servir a Dios como quiere. Señores, la iglesia tiene un manual, el dueño de esto dejó normas, el Espíritu Santo es que se encarga de redargüir, tú no puedes hacer eso”, expresó.

Apuntó que “cuando los hombres se meten en el conocimiento de Dios, enseñan conceptos humanos,” pero entiende que todo ser humano lavado con la sangre debe aceptar la Biblia como está plasmada y dejar que el espíritu le dé la iluminación”.

Reformación

De igual forma, Fernández aseguró que al creyente no le conviene recibir honra y gloria sin ser quebrantado,“porque cualquiera reprende un demonio, pero no cualquiera tiene la capacidad de pelear con la entidad demoníaca, cualquiera pelea, pero no cualquiera resiste”.

