Pastora Cristina Gregorio de Peña invita a la conferencia para pastores “Ministerios que hacen la Diferencia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Pastora principal de la Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza, Cristina Gregorio de Peña, llamó al liderazgo cristiano de República Dominicana encabezado por pastores y pastoras de diferentes denominaciones a asistir este jueves 5 de diciembre a la conferencia internacional para pastores: Ministerios que hacen la Diferencia.

Jim Cymbala, pastor principal de la iglesia Brooklyn Tabernacle en NY y autor del libro Fuego Vivo y Viento Fresco, será el expositor de esta conferencia internacional para pastores, que por primera vez se realizará en el país.

Gregorio de Peña indicó que el evento será gratuito y se enmarca dentro de la labor social y espiritual que desde 1997 desarrolla en República Dominicana junto con la Pastora Bellanira Milagros Bello, labor que abarca todo el territorio nacional.

Reservar tu cupo

Los pastores interesados en participar deben registrarse en la página salvacionyalabanza.org o en las redes sociales de la iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza:

• Twitter: Tasa_rd

• Instagram https://www.instagram.com/salvacionyalabanza_rd/?hl=es-la

• Facebook https://www.facebook.com/tabernaculodesalvacionyalabanza/

• Asimismo, en los teléfonos 809-483-1676 y 849-214-0562. Se realizará en El Tabernáculo de Salvación y Alabanza ubicada en la calle universo primero #47 del sector de Lucerna, Santo Domingo Este.

Desafíos y preparación para el pastorado

Entrevistada en el programa “De Vuelta a la Palabra” que conduce el Alexis Encarnación, pastor de la Iglesia Refugio de Salvación, en la emisora Renuevo 89.7, la pastora Cristina Gregorio de Peña, abordó temas sobre los retos y desafíos en el Ministerio Pastoral y la preparación para el mismo.

Reflexionó sobre los planes de Dios para el hombre y la mujer. Y en su caso, significa que ayudó a levantar una iglesia en Estados Unidos, guiada por Dios y que, sin tener interés de ser pastora, pensó que el Señor tenía reservado para ella un papel importante en Monterrey, México.

“Yo te voy a decir que en Estados Unidos yo dormía en el piso, se me cerraron todas las puertas, lo que me ocurrió, era para que yo renegara de Dios”, indica.

Dijo que al llegar al país, lo hizo sin dinero, sin propuesta de ayuda, luego de perder muchas cosas materiales en Estados Unidos, aunque creció espiritualmente.

“Pero yo sentía que mientras se iba todo lo material, lo espiritual iba tomando el control”, puntualiza.

“Es decir, que cuando tú tienes un llamado el Señor, Él te va a quitar la última tablita que tengas, yo me sentí en medio del mar y lo único que tenía era una tablita y esa tablita Dios me la removió de los pies y me dijo, ahora confía en mí. Así es que el Señor Llama”.

Dice que si bien es muy bueno estudiar, prepararse, el Señor no llama a un pastor por estudios.

El ejemplo de Moisés

Menciona el ejemplo de Moisés y el camino de obstáculo del cual fue provisto para hacer ejercer su ministerio y hacer no su voluntad, no las cosas como las quería, sino la voluntad de Dios para sacar a su pueblo esclavizado de Egipto, donde se crió como príncipe, en la suntuosidad, los buenos perfumes, la buena vida.

Se tuvo que arrastrar con muchas precariedades por el desierto y allí fue que Dios le habló.

Explica que Dios le habla a la persona, pero su yo debe salir, pues la firmeza está en su voluntad y el llamado pastoral viene por ese llamado, pues Dios vino por los pobres y los humildes.

Durante la entrevista radial la pastora Gregorio de Peña estuvo acompañada de Mónica Familia y Valentín Encarnación, enlaces entre el pastor Alexis Encarnacion y el Tabernáculo de Salvación y Alabanza; y así como de Geraldine Candio y Moisés González Peña, encargados de promoción de la Conferencia Para Pastores Ministerios que hacen la Diferencia.

