Pastor y funcionario Dío Astacio: “El evangelio es lo único que puede detener la agenda gay en el país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina de Enlace entre la Comunidad Cristiana y el Poder Ejecutivo, pastor Dío Astacio, afirmó ayer que ante la preocupación del pueblo cristiano por el “supuesto avance” de la agenda LTBQI en el país, la mejor “herramienta” para detener dicha ideología y sus antivalores es el evangelio.

“No es el Gobierno, no es el Congreso, no es la Constitución, no son las leyes: la mejor herramienta para detener el desarrollo de la agenda LGTBQI, para detener este proceso y todos sus antivalores, es el Evangelio”, aseguró el también encargado del Gabinete de la Familia del Gobierno, durante la clausura de la 6ta. Jornada Nacional de “Bautismos Simultáneos”, bajo el lema “En tiempos de pandemia, Sí se Puede”.

“Si la Iglesia asume su rol, como lo estamos haciendo hoy, con actividades como estas de bautismos simultáneos masivas, y al mismo tiempo de implementar un evangelismo creativo, novedoso; y que entendamos que las Redes Sociales absorben hoy más del 40 % del tiempo útil del joven y del adulto cristiano”, reveló el citado funcionario, tras encabezar la clausura de la 6ta. Jornada de Bautismo Simultáneos.

El reverendo destacó que no necesariamente el cristiano debe enfocarse en las redes sociales para intentar evangelizar a alguien, y les preguntó a los presentes quiénes habían sido evangelizados por las redes sociales. “No”, fue la respuesta unánima.

Entonces advirtió que la mejor forma es “Evangelizar” de persona a persona para detener la agenda LGTBQI.

“Vamos a evangelizar, este mundo necesita, anhela ser evangelizado, y no lo vamos a hacer con comentaritos de Instagram y Facebook, lo vamos a hacer tocando las puertas de nuestros vecinos, de nuestros amigos y familiares, ahora que vivimos en edificios y resulta más fácil visitar en un rato a 5 o 10 familias; y a esto, agregarle lo que estamos haciendo esta noche con actividades como esta, bautizando a los convertidos”, recordó.

Luego de orar por los presentes, Astacio y el presidente de la Agenda Ministerial “Enfocados en La Gran Comisión”, Obispo Daniel Oscar, procedieron a sumergir en las aguas a varios creyentes, junto al pastor Felipe Solimán, de la Iglesia de Dios de Las Palmas, de Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

La 6ta. Jornada Nacional de Bautismos Simultáneos 2020, que cada año organiza la Agencia Ministerial “Enfocados en La Gran Comisión”, del reverendo Daniel Oscar, se inició el pasado 30 de Octubre, en la Comunidad de Haina, San Cristóbal, con el bautismo de decenas de personas; y continuó los días 31, 01 y 02 de Noviembre en todo el país, donde se bautizaron cientos de personas pertenecientes a cientos de iglesias y ministerios cristianos de toda la nación.-