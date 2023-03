Pastor teme cristianos vuelvan a ser perseguidos producto de las nuevas ideologías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El predicador Anderson Núñez teme que los cristianos vuelvan a ser perseguidos, como consecuencias de las nuevas leyes, costumbres e ideologías existentes en la sociedad que van en contra de lo establecido por la Biblia.

“Dice Isaías que habrá personas que tendrán comenzó de oír el evangelio y no podrán oírlo, lo que estoy diciendo ahora es solo un preámbulo, antes de que llegue el examen final, la venida del Señor. Todos los acontecimientos y todo lo que está pasando es por causa del ser humano”, comentó.

Consideró que las nuevas ideologías han provocado que lo impensable se vuelva posible y que en lo adelante sea normal, debido al creciente número de defensores que posee, cuyo objetivo es encaminar a la sociedad hacia una trágica transformación cultural.

En ese orden, lamentó que quienes promueven esta agenda son personas de gran peso e influencia mediática, que por lucrarse económicamente están obviando el daño que realizan a las futuras generaciones.

“Yo prefiero no arrodillarme ante lo que me ofrezca el mundo, ni ninguna televisora, ninguna película, el sistema, ni la agenda, ni la ideología, hay muchos diputados y senadores que tiene el conocimiento de Dios y este es un pueblo que no le va a permitir al diablo adueñarse de esta sociedad”, precisó.

“Este tipo de temas se deben hablar, porque a mí me interesa que los hijos míos y los tuyos no se desvíen”, pronunció el ministro en el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“A ti que llevas las reglas de toda perversidad, quiero decirte que Dios murió por ti, y él quiere que te arrepientas de toda abominación, porque yo no vengo a acusarte, pero tengo que usar la palabra, y aunque parezca duro, mi amor hacia el prójimo es igual al que Jesús tuvo conmigo y yo quiero tenerlo contigo predicándote la verdad, para cuando te acuse el señor”, comentó.

