Pastor Marcos Yaroide será parte del programa “Alofoke Radio Show”

Bienvenido al Dream Team de la radio @marcosyaroide 🙏 Nos complace anunciar la integracion del famoso pastor y artista a nuestra plataforma. Su poder de motivacion, esa paz y positivismo que irradia su presencia sera parte de nuestro contenido a partir del proximo jueves. Gracias @marcosyaroide por la oportunidad 🙏