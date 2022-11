Pastor lamenta juventud dominicana “está a la deriva”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El pastor y evangelista Alvin Peña consideró que la juventud dominicana está a la deriva, porque sin importar la gravedad de los actos que a diario son replicados por la sociedad, “para la mayoría todo es una chercha”.

“Debemos tomar medidas, porque nuestro país está atravesando crisis en la juventud, en la educación y esto es grave porque tenemos jóvenes que no terminan la secundaria, jóvenes que están en teteo y en la chercha, y no solamente porque no buscan a Dios, sino que tampoco toman un libro para leer”, comentó.

Explicó que el libro de Salomón habla de que las personas están expuestas a mucho peligro durante la adolescencia, porque es en esa etapa que más son bombardeas por la vanidad y se dejan influenciar con facilidad.

“Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad”, citó.

Mientras conducía el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Peña precisó que cuando la carne y el enojo se combinan, se impulsan los deseos de la vida y la vanagloria.

“La carne siempre va a llamar a la vanidad de la vida y el enojo es una bomba de tiempo, por eso tantos hijos rebeldes y tantos hijos malcriados”, indicó.

“Por eso, ustedes padres tienen que ponerse las pilas para corregir, porque mientras el adolescente está debajo de tu techo, tú eres el sacerdote del hogar, no permitas lo que está mal, porque eso va a traer turbaciones en tu casa e inestabilidad”, comentó.

Consejos de la Biblia

Colosenses:

“Hijo obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al señor, pero también le dice a los padres, padres no desesperen a sus hijos para que no se desalienten”.

“Usted no está para atormentar a su hijos, tampoco para hostigarlos, pero usted tiene que desarrollar la confianza en la relación entre padre e hijo, para que pueda haber un dialogo y usted pueda dirigirle”, estimó.

Salmo 71:5,10

“Tú Señor mío eres mi esperanza, tú me has dado seguridad desde mi juventud. El salmista está hablando aquí de seguridad, y seguridad desde su juventud”.

Éxodo 20:12

“Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra”.

