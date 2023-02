Pastor José Villamar: El “secreto de la felicidad no está en lo que tenemos, sino en quienes tenemos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El “secreto de la felicidad no está en lo que tenemos, sino en quienes tenemos”, es la reflexión que trae el pastor ecuatoriano José Villamar a las personas que pierden de vistas lo que realmente importa persiguiendo objetivos banales.

“El secreto de alegría no está en lo material, muchas veces hay personas que dependen de lo material que tienen, autos, negocio, casa, estabilidad financiera”, expuso.

Sostuvo que en la actualidad muchos niños crecen poseídos por un espíritu de orfandad, ya que han crecido sin sus padres, quienes buscando una mejor vida migran a otras naciones, obvian que la felicidad plena no se consigue en cosas mundanas, sino cavando en lo profundo de su existencia para valorar lo esencial.

Comentó el “secreto de la felicidad está en alinear nuestros pensamientos con la voluntad del Dios” y los que puedan justificarse diciendo: “Pastor, pero yo he sufrido, me han abandonado, he sido rechazado, he sido engañado», les aconsejó: “ven a él y él te dará paz y esa paz va a sobrepasar todo tu entendimiento”.

Durante un diálogo con el pastor Alvin Peña en el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Villamar aconsejó a la población “regocijaos en el señor, porque Dios tiene cuidado de ti, ya no te lamentes”.

“Pablo dice: Regocijaos en el señor siempre, porque cuando hablamos de salud mental”.

“Te voy a dar una sugerencia, lamentaciones, ya se escribió, ya no escribas más lamentaciones, que de tu boca no salgan palabras negativas, sino que salgan palabras de agradecimiento”, indicó.

Asimismo, comentó que una “persona agradecida, prospera, pero una persona que se queja empobrece, es determinante tu estado de salud mental, que se alinea a la voluntad de Dios conforme a la palabra, allí tendrás sosiego, tendrás reposo, tu alma descansará”.

