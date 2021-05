Pastor dominicano de la Iglesia Reformada lleva 18 días desaparecido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido pastor y ministro de la Iglesia Reformada (Reformed Church) Gelky Arvelo de 34 años de edad y radicado en la ciudad de Warwick en Nueva Jersey lleva 18 días desaparecido (primero de mayo 2021), y aunque su vehículo fue encontrado el domingo en un suburbio de estado todavía no hay rastros de su paradero ni se ha comunicado con sus familiares.

La policía de Warwick dijo que la desaparición del religioso no se considera sospechosa porque no hay hasta ahora, evidencias de manos criminales o sospechosos en relación al caso, pero que la búsqueda se mantiene en varios estados del Noreste de Estados Unidos que incluyen a Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y otros.

El padre del pastor, Genaro Arvelo y su hermano Gerson dijeron a medios de la región que esperan que Gelky se encuentre en buen estado, pidiéndole que se comunique con ellos y esperanzados en que la policía lo hallará sano y salvo.

No especificaron si el pastor sufre de alguna enfermedad mental como depresión o bipolaridad, que llevan a los pacientes a desaparecer de repente como ocurre en este caso.

El vehículo fue hallado en el estacionamiento de un almacén en el suburbio de Mahwah (Nueva Jersey) el primero de mayo de donde desapareció.

La Unidad de Detectives de la Policía de Warwick ha estado entrevistando a testigos, familiares y siguiendo varias pistas.

El Departamento de Policía de Mahwah y el Centro de Análisis del Crimen del Valle de Hudson (Hudson Valley) están ayudando en la investigación.

El padre del desaparecido, Genaro Arvelo, quien viajó la semana pasada desde la República Dominicana para unirse a la búsqueda con el resto de la familia, dijo que también está muy preocupado.

“Le pedimos que si aparece, que trate de comunicarse con nosotros. Es de buena de familia, no es una persona violenta y esperamos que no le haya ocurrido nada que lamentar”, agregó el papá.

El hermano explicó que el pastor fue visto por última vez en Mahwah y desde ese entonces, 30 de abril en la madrugada se desconoce su paradero.

“Nuestra familia está muy preocupada por él porque no tenemos ninguna noticia, no nos hemos comunicado y lo que sabemos hasta ahora es que la policía está haciendo la investigación pero no tenemos ningún dato”, añadió Gerson.

Dijo que el Gelky es un hombre totalmente consagrado a su ministerio, después de graduarse en el seminario y la universidad donde obtuvo dos maestrías en teología sagrada y teología en divinidades, estando siempre muy dedicado a la obra.

Gerson informó que el pastor también es profesor en el seminario de Nueva York y predicaba en la iglesia reformada.

La iglesia Amigos de Cristo donde Arvelo también es predicador emitió un comunicado lamentando la desaparición.

“Nuestros corazones han estado apesadumbrados desde que escuchamos que nuestro querido hermano Gelky desapareció. Y cuando hay una necesidad y cuando el corazón está dolido, es bueno reunirse para orar. Continúe manteniendo a Gelky y sus seres queridos en sus oraciones”, pidió la iglesia a sus fieles.

“Hola amigos de la Iglesia Reformada Warwick y nuestra comunidad. Muchos de vosotros habéis estado pidiendo y orando por nuestro miembro de la congregación, Gelky Arvelo, que ha estado desaparecido desde el 1 de mayo. A partir de ahora, no tenemos nuevas actualizaciones, pero estamos agradecidos por todas vuestras oraciones, y compartiendo información para correr la voz. También estamos agradecidos al alcalde Newhard y a la policía de Warwick que continúan trabajando estrechamente con nosotros”, señaló por su parte la iglesia donde Arvelo se destaca como uno de sus principales predicadores.

“Por favor, sigue rezando para que Gelky sea encontrado pronto y seguro. Levantamos nuestros ojos al Señor de quien viene nuestra ayuda”, es otro de los mensajes de los que inundan las redes sociales en Nueva Jersey.

Gelky también sirvió como ministro en 2011 en Panamá después de graduarse en el

Instituto Evangélico de Greenville en Carolina del Sur, Estados Unidos.