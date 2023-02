Pastor afirma estudiantes de Baní pasaron por posesión demoníaca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Alvin Peña consideró que lo ocurrido en una escuela de Baní, donde al menos seis estudiantes tuvieron que ser llevados a un centro de salud, luego de entrar en pánico por supuestamente haber visto “al demonio”, es una realidad difícil de ver para aquellas personas que utilizan la razón para temas espirituales.

“Esto es real, lo he visto, lo he vivido y lo he predicado durante años, al igual que otros predicadores de la fe”, expuso el ministro, al afianzar que espíritus malignos pueden tomar control de algunos cuerpos.

Sostuvo que la corriente de este mundo empuja cada día a la duda y la lógica, con el objetivo de que las personas pierdan la fe en Dios, se inclinen al pecado y a la maldad, y esto, según él, es lo que provoca episodios, como el vivido por los estudiantes de la escuela Ernesto González Lachapell en Baní, quienes fueron medicados para bajar la ansiedad y el estado de nerviosismo en que se encontraban.

“Analice y saque sus conclusiones, a estos niños no se lo contaron, ellos lo vivieron y no pueden estar todos equivocados. Crea usted o no, las manifestaciones están ahí y se muestran en las sagradas escrituras”, puntualizó.

En tal sentido, agregó “que es tiempo de buscar a Jesucristo, hoy más que nunca debemos afirmar nuestra fe Dios”.

