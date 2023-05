Pasión, versatilidad y sinceridad, enmarcan la historia del cantautor dominicano Zeo Muñoz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como un curioso se describe el cantautor dominicano Zeo Muñoz, ya que no ha logrado comprender de dónde proviene su talento, debido a que lo único que recuerda es que su interés por las guitarras surgió desde muy pequeño al escuchar a un vecino tocar este instrumento.

Radicado en la ciudad de Nueva York, pero criado en el Cibao, este talentoso joven contó a este medio la manera en que ha cautivado al público, a através de una original mezcla de géneros musicales y sentimientos.

“Empecé como cantautor romántico, pero ya yo venía incursionando en un proyecto de bandas de rock en español, durante mis tiempos universitarios, he mezclado eso y últimamente le he agregado un poquito de la música tropical nuestra, dominicana”, explicó.

Expuso que lo que comenzó como un deseo de escribir canciones para otros le dio un sorprendente giro a su vida, cuando el cantante principal de su banda de secundaria decidió perseguir el amor, se vio motivado a asumir el papel de vocalista.

Muñoz fue netrevistado por los comunicadores Julia Muñiz, Jaime Rincón y Aneudy Ramirez en el programa «Voces Dominicanas», realizado desde en el restaurante 809 en la ciudad Nueva York, en el marco del 42 aniversario de El Nuevo Diario.

(Ver programa).

Manifestó que fue en ese momento que descubrió una conexión y una pasión inigualables al interpretar las canciones que él mismo había escrito. Desde entonces, se ha enfocado en dejar con su voz una marca significativa en la industria musical.

“Mi deseo era escribir canciones, yo nunca me imaginé cantando, así que escribía para otros amigos en la universidad, pero entonces una vez la banda se complicó porque el cantante se enamoró y se fue para California y nos quedamos sin cantante. Ahí la banda se preguntaba qué es lo que vamos a hacer, yo dije: yo me sé las canciones y en ese momento me di cuenta de que yo sentí algo que nunca había sentido, cantando las cosas que yo mismo escribía, entonces caí como de rebote y ahí me quedé”, expuso.

Respecto al estilo de sus canciones, admitió que sé que la mayoría de sus composiciones están impregnadas de desamor, porque considera que estas canciones son las más interesantes y sinceras.

“El mal de amores ocupan el 80% de los bienes raíces de mis canciones, felices, tengo muy pocas, me salen mejor las de mal de amor y me parecen mucho más interesantes, porque a sinceridad no me suelen gustar las canciones muy felices”, expresó.

“Yo le dije a mami que quería un aparato de esos, mi mamá ya había emigrado para Estados Unidos y cuando ella llamaba yo siempre le habla de la guitarra y mami pensaba que era una cosa de muchachos y cuando enviaba las remesas para la casa yo le preguntaba que si mandó el dinero y siempre decía que me dieran cinco dólares para tener embullado y lo que nadie sabía era que yo estaba aguardando y cuando tenía US$ 110 me compré mi primera guitarra”, narró.

De igual forma, Muñoz dijo que mantiene una perspectiva abierta y respetuosa hacia aquellos artistas que eligen abordar temáticas más fuertes y controversiales en sus canciones, ya que reconoce que el arte es una expresión individual y cada artista refleja lo que lleva en su mente y corazón.

