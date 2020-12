Pascal Siakam: “Siempre me concentro en ser cada vez mejor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pascal Siakam es muy consciente de que no cumplió con las expectativas durante su participación en la burbuja de Orlando. Después de que los Raptors cayeran eliminados en Semifinales de Conferencia ante Boston, el alero asumió gran parte de la culpa por la derrota y lamentó “no haber podido ayudar” a sus compañeros.

A menos de tres semanas para que comience la temporada, el Jugador Más Mejorado en 2019 ha reconocido que no ha podido quitarse de su cabeza la decepción sufrida en Disney World. “No me reconocía”, declaró Siakam en unas palabras para The Athletic. “No me divertí. Adoro este deporte y no quiero no poder jugar con alegría.”

El jugador camerunés no fue capaz de encontrar el ritmo en ningún momento del confinamiento en Orlando. Su producción cayó desde los 22,9 puntos firmados en regular season hasta los 16,9 tantos en 18 partidos, con un porcentaje de acierto del 39,5% en tiros de campo y un 26,5% en triples. Su serie ante Boston fue aún más gris: 14,9 puntos y un 12,5% de efectividad desde el perímetro.

Ahora, Siakam ha declarado que está ansioso por regresar a las canchas, recuperar su mejor versión y demostrar que su bajón en la reanudación supuso un pequeño borrón en su carrera. “Siempre me concentro en volver y ser cada vez mejor. Esta temporada baja no ha sido diferente.”

El comienzo de la temporada 2020-21 coincidirá con el inicio de la extensión de contrato por cuatro años y 130 millones de dólares que firmó en octubre de 2019. Por el aspecto monetario, por dimensión y por confección de plantilla, en Toronto pedirán mucho más del que apunta a ser el jugador franquicia.