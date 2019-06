Pascal Siakam gana el premio al Jugador de Mayor Progreso de la NBA

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- Pascal Siakam conquistó el premio al Jugador de Mayor Progreso de la temporada 2018-2019 de la NBA. El ala-pivote redondeó una fantástica producción durante todo el año y se consolidó como uno de los mejores socios de Kawhi Leonard para liderar a la franquicia canadiense rumbo al campeonato.

Siakam se impuso a D’Angelo Russell (Brooklyn Nets) y De’Aaron Fox (Sacramento Kings) en la terna. Hizo historia como el primer africano en conseguir el reconocimiento, el sexto internacional.

En su tercera temporada en la NBA, sus números comparados con la campaña anterior parecen directamente de otro jugador, ya que mejoró en absolutamente todas las categorías más importantes.

En la temporada anterior, Siakam apenas disputó 5 partidos en condición de titular. Esta vez, en el año de básquet que quedará forjado para siempre en la memoria de todos los fanáticos canadienses. Después de su gran temporada en donde el camerunés no solamente fue titular, fue una pieza clave en las Finales para que el equipo logre la hazaña de derrotar a Golden State Warriors, siendo la figura de los Juegos 1 y 6.

