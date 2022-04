Pascal Siakam disfruta de su mayor impacto en el juego: «Es divertido»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Los Toronto Raptors se han asentado como uno de los mejores equipos del 2022 gracias a un récord de 29-15. Este registro les ha permitido asentarse en la sexta posición de la Conferencia Este tras un inicio de campaña dubitativo. Un ascenso que no se entendería sin el paso adelante dado en los últimos meses por Pascal Siakam.

Desde el 1 de enero, el ala-pívot promedia 23,4 puntos, 8,5 rebotes, 5,7 asistencias y 1,4 robos, con un acierto en tiros de campo del 49,9%. No obstante, una de sus principales mejorías ha residido en su capacidad para leer el juego y adelantarse a los distintos planteamientos de las defensas rivales.

Un valor añadido que exhibió durante la victoria de este miércoles ante los Minnesota Timberwolves. Los de Chris Finch colapsaron la pintura y aplicaron una férrea defensa sobre Siakam que incluyó constantes ayudas defensivas. En consecuencia, el camerunés solo pudo anotar doce puntos, por lo que enfocó su juego en surtir de balones a sus compañeros. Un cambio de mentalidad que permitió a los Raptors despegar a partir del segundo cuarto.

«Hacían dobles defensas constantemente. Se agolpaban sobre mí cada vez que tenía el balón», afirmó Siakam. «Entonces, tuve que elegir a quien pasársela porque sé que mis compañeros estarían abiertos y dependería entonces de ellos hacer la jugada. Simplemente lo descubrí.»

Jugada a jugada, Siakam fue engrosando su casillero de asistencias hasta situarse en las trece, su máximo de carrera. Esto, unido a sus doce puntos y sus diez rebotes le permitieron registrar el segundo triple-doble de su carrera. Absorber un mayor número de situaciones de juego supone también una mayor responsabilidad en ambos lados de la cancha que el propio Siakam ha agradecido.

«Tienes que anotar, pero también generar juego. No puedes cansarte. Tampoco puedo simplemente estar ahí fuera y no defender a nadie», afirmó Siakam según recoge el medio TSN. «Pero lo disfruto. Es divertido. Prefiero hacer todo eso que quedarme esperando en una esquina. Es divertido y estar en esta posición me hará mejor jugador.»

En efecto, la mayor dimensión obtenida y el balance reciente de los Raptors ha impulsado el nombre de Siakam como potencial candidato a ser incluido en alguno de los mejores quintetos de la temporada. Un éxito que ya logró en 2020 al formar parte del All-NBA Second Team.

Relacionado