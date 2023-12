Pasan balance al Gobierno en 2023 y abordan retos hacia un 2024 cada vez más cerca

Coinciden manejó mal el conflicto con Haití por el canal; difieren en otros puntos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El año 2024 está cada vez más cerca, por los pocos días que faltan para el mismo, se pudiera decir inclusive que ya inició el conteo regresivo para que finalice el 2023.

Durante este año, al igual que en los anteriores, el Gobierno tuvo a su favor 12 meses para concluir, iniciar y prometer obras en las distintas provincias del país, además de trabajar en resolver y/o manejar las situaciones surgidas a lo largo de estas 52 semanas.

En ese sentido, la abogada Esmeralda Mancebo, el politólogo Luis González y Antonio Ciriaco Cruz, decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), hablaron con este medio sobre el manejo, los errores y aciertos del presidente Luis Abinader en este año 2023, coincidiendo en que uno de los temas en los cuales el Gobierno no se manejó bien fue en el conflicto surgido entre República Dominicana y Haití, por la construcción del canal de riego por parte de haitianos, en el río Masacre, provincia Dajabón.

«El peor mal manejo estuvo con el tema de Haití, en el caso exclusivo del canal, para mí eso no era necesario, fue desproporcionado, incluso a veces hasta responderle al exprimer ministro Claude Joseph. Yo incluso llegué a decir que el presidente no tiene que responderle, él (Claude) no es un interlocutor», consideró González, quien expresó además, que la medida de cerrar la frontera como una manera de presionar, para que se paralizara la construcción de la obra «significó un daño para la economía dominicana».

De su lado, Ciriaco Cruz consideró que el cierre fronterizo «tuvo un impacto negativo en el comercio fronterizo y en las exportaciones dominicanas hacia el mercado haitiano, que es el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas. La República Dominicana perdía, por ese cierre, alrededor de 3.3 millones de dólares diarios».

Mientras que Mancebo dijo: «El cierre de la frontera fue una decisión catastrófica. La exhibición de militares y armas con la finalidad de amedrentar a los haitianos con el fin de que detuvieran la construcción del canal que desvía las aguas del río Masacre, fue un grave error».

«Cabe destacar que el Gobierno dominicano dio el permiso para la construcción del canal, cuando el Indrhi y la Comisión Mixta Bilateral, en el documento de mayo del 2021 establecieron que la construcción del canal no constituía un desvío de las aguas del río, recordemos además que el canciller dominicano defendió que los haitianos construyeran el canal, en una serie de escritos colgados en su cuenta X (antigua Twitter)», agregó la también miembro de la Fuerza del Pueblo.

La abogada expresó que las medidas tomadas por Abinader al final no tuvieron éxito. «El propósito no se logró y Haití terminó la construcción del canal, haciendo quedar en ridículo al Gobierno dominicano. Esta medida afectó el comercio binacional impactando seriamente las exportaciones y como consecuencia de ello lastimando la economía del país. Es bueno destacar que estas acciones del Gobierno se tomaron al margen de la vía diplomática, que debió ser el primer recurso para buscar una salida a la crisis creada por la construcción del canal».

«Luego de toda la aparatosidad de Luis Abinader, el Gobierno terminó humillado y el país de rodillas ante Haití, tras pedir la apertura de la puerta fronteriza del lado haitiano para retomar el comercio bilateral», añadió.

Otros errores

González consideró que el tema de la seguridad ciudadana quizás no se ha manejado como debe ser, porque la gente sigue sintiendo inseguridad.

«Yo creo que su mayor responsabilidad, que ha sido su interés desde que llegó (a la Presidencia), pero todavía no se ha materializado, creo que está peor, es el caso de la seguridad ciudadana, incluso en las mediciones este tema sigue siendo uno de los que más preocupan a la población», consideró el politólogo.

Mientras que Mancebo indicó, que otro de los errores «fue el contrato de Aerodom, a todas luces ilegítimo, sin pasar por el Congreso, sin licitación internacional ni veeduría, como ocurrió con la versión original. Es a mi juicio una estafa que busca adelantar US$775 millones en 6 meses, mientras que 9 futuras administraciones sólo recibirán US$535 millones de dólares».

«Otro error destacable ha sido seguir el dispendio de recursos, para comprar a personas dedicadas a la comunicación. Gastar RD$8 mil millones para esto es una ofensa al pueblo dominicano que está necesitado de hospitales, escuelas para resolver la falta de asientos y nuevas obras de infraestructuras viales», añadió.

Para Mancebo, en el país «se han caído los servicios de pasaporte, el 9-1-1, el servicio del Metro, el programa de asistencia vial, la alta facturación eléctrica y largas tandas de apagones son el pan de cada día, también se ha deteriorado el Inglés por Inmersión, la inseguridad ciudadana se ha incrementado de manera alarmante, la calidad de la educación se ha deteriorado».

Asimismo, consideró que esta gestión en este año ha aumentado de manera «descomunal» el endeudamiento público, el cual «pondrá en apuros a futuros gobiernos».

Retos que superó en este 2023

Mancebo y González coincidieron el éxito que ha tenido la gestión de Abinader en este año 2023 en el sector turismo, aunque Mancebo criticó que el Gobierno «ha querido exagerar manipulando las cifras e ignorando lo establecido por la Organización Mundial del Turismo para definir quién es un turista y quién un crucerista. Para ello sumaron la cantidad de turistas que ha llegado al país que son cerca de 7 millones 900 mil y algo más de 2 millones 200 mil cruceristas, sumatoria que le hace al Gobierno exhibir la falsa información de que al país arribaron este año 10 millones de turistas».

Y González expresó que «en turismo, aunque eso lo asume el ministro David Collado, pero es un logro del Gobierno, la recuperación ha sido tal, que ya se alcanzaron los 10 millones de turistas (visitantes). Ese es un sector que está en crecimiento, habría que analizarlo bien y revisar si el Estado está recibiendo proporcionalmente la cantidad de turistas que está llegando, cómo le aporta eso al presupuesto nacional, al PIB, eso hay que verlo si es directamente proporcional».

El politólogo agregó que otro logro del Gobierno ha sido mantener la economía estable, «hasta cierto punto en crecimiento en algunos aspectos», difiriendo de Mancebo, quien considera que el Gobierno manipula las cifras económicas.

Asimismo, consideró que el Gobierno ha manejado bien el tema de la salud y la seguridad social, aunque criticó el mal manejo que se le dio al dengue.

Retos pendientes para el 2024

Entre los retos pendientes que tiene el mandatario dominicano para el año entrante, González mencionó el tema de la seguridad ciudadana, considerando que esa es su principal tarea para el 2024.

Además, mencionó que el Gobierno debe continuar enfrentando el tema de Haití. «Creo que con Haití hay que seguir insistiendo, él (Abinader) lo ha hecho, para mí eso es positivo».

En tanto, Mancebo sostuvo que «para el 2024 el Gobierno debe superar el deterioro de los servicios, la inseguridad ciudadana, el mal manejo de la economía expresado en la alta inflación, bajo crecimiento y descontrolado endeudamiento público».

De su lado, Ciriaco Cruz consideró que el principal reto de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo es mejorar su sostenibilidad, «por lo que una vez se celebren las elecciones, habrá que discutir los términos de una gran «Reforma Fiscal» que dote y garantice al Estado dominicano los recursos necesarios para elevar la inversión pública al 4 % del PIB y reduzca la deuda pública a un nivel del 45 % del PIB».

¿Ha crecido la economía?

Para el decano de la Facultad de Economía de la UASD la economía dominicana consiguió en el 2023 cierto «aterrizaje suave», es decir, que moderó el ritmo de crecimiento y condujo los niveles de inflación anualizada a su meta de inflación en la vecindad del 4 %.

«Esta situación le ha permitido al Banco Central cambiar su postura de politica monetaria de restrictiva a una politica monetaria más flexible o acomodada, permitiendo una reducción en su tasa de política monetaria de 8.5 % a 7.0 % (150 puntos básicos), que sumado a estímulos monetarios de RD$185 mil millones en sectores económicos crean las condiciones para una mayor actividad económica y crecimiento económico cercano al crecimiento al potencial», dijo.

Agregó que: «Todo esto sería posible si el contexto externo y la situación geopolítica se mantienen con relativa calma. En tal sentido, si eso se cumple, la economía dominicana estaría recuperando su crecimiento potencial, en la vecindad del 5 %, en el primer semestre del 2024».

En tanto, González expresó que la gente entiende que la economía no ha crecido, pero los números de acuerdo al Banco Central e inclusive a informes internacionales, indican que el manejo de este Gobierno este año no ha sido malo.

En ese orden, dijo que el mismo ha sido positivo y aclaró que las guerras, entre ellas la de Hamás, iniciada en meses pasados, provocan que los fletes y el transporte marítimo internacional sea más costoso, provocando el alza en algunos productos.

El especialista agregó que el tema de la inflación es uno de los que heredará para el 2024, un año electoral, en el cual tendrá como reto mantenerla controlada, porque de lo contrario le podría afectar a su interés de seguir en el Estado.

En tanto, Mancebo manifestó que en los números del Banco Central la inflación ha bajado su ritmo de crecimiento. «Lo que quiere decir que las cosas siguen subiendo, pero en menor medida que el pasado año». Sin embargo, agregó que los supermercados y los colmados desmiente a la entidad monetaria.

Asimismo, dijo que para este año «proyectaron un crecimiento económico por encima del 4 por ciento, algunos hablaron de un 5 por ciento, pero la realidad es que sólo hemos llegado a un 2 por ciento».

Valoración general de manejo del Gobierno en este 2023

El politólogo González valoró como positivo el manejo de Abinader en este 2023, pese a algunos desaciertos. «Primero como ciudadano y luego como politólogo, creo que el presidente Luis Abinader está por encima de su Gobierno y de su partido. Como persona no ha sido infalible, se ha equivocado, pero ha sabido rectificar, quizás ha cometido algunos errores en este año, en algunos casos ha rectificado y en otros ha seguido adelante».

Con respecto a su Gabinete, indicó que algunos funcionarios han destacado más que otros, mientras que hay quienes no se han sentido.

Para él, uno de los mejores funcionarios de Abinader en este 2023 ha sido el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón. También, valoró como positivo a Milton Morrison, de Edesur. «Sin lugar a dudas, creo que si el presidente tuviera en su Gabinete de ministros dos o tres con el perfil de Milton y su capacidad de respuesta, el Gobierno fuera otra cosa».

González también indicó que otros funcionarios que se han manejado bien en este año son Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, pese al mal manejo del tema haitiano; Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas; y Sigmund Freud, director de Alianza Público-Privada. Mientras que desde su entender, uno de los funcionarios que más ruido le está provocando al Gobierno es Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía.

Contrario a González, Mancebo consideró que «el presidente Luis Abinader ha seguido el mismo comportamiento que los años anteriores, manipulando cifras en el ámbito de la economía, la salud, el empleo». También, mencionó los casos de presunta corrupción de su Gobierno, que sonaron este año, los cuales a su entender están bajo el manto de la protección y la impunidad.