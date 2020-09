En aeropuertos de Europa, he escuchado decir por altoparlante “pasajeros con destino a Punta Cana, favor de abordar por la puerta” … La primera vez que lo escuché en Berlín, Alemania, le dije a mi hijo Pietro, “oíste, a Punta Cana, el mismo nombre del proyecto turístico de mi país”. Me respondió, “A ese se refieren, hacia allá se dirigen”. ¿Por qué no dicen con destino a Republica Dominicana?, le pregunté. “Bueno, a los alemanes les gusta ese complejo turístico, al punto que decir Punta Cana es sinónimo de R D”.

Me quedé pensando. Lo ideal es que digan pasajeros con destino a RD para que promuevan el país; por algún motivo toman ese hijo de nuestra patria, para referirse a la patria misma. A veces los hijos crecen, brillan, son tan meritorios que se destacan más que los padres, haciéndonos sentir orgullosos y en el caso de Punta Cana, hay muchos motivos.

El grupo Punta Cana acaba de cumplir 50 años. Hace décadas visité ese lugar por primera vez; recuerdo que el camino era intransitable, con tierra, piedras y matorrales; tomamos más de cuatro horas de viaje. Cuando llegamos, el panorama era realmente hermoso. La playa, el mar azul, las olas, palmeras, suaves brisas, la vegetación formaban un oasis de paz. Para esa época, Frank Rainieri, empresario de amplia visión, se había unido a otros inversionistas, dentro de ellos, Ted Kheel, con el propósito de desarrollar las potencialidades del lugar. Tenían la convicción de que si destacaban su belleza y proporcionaban los servicios con la calidad que demandaba la gente para descansar y divertirse, lograrían un escenario atractivo al turista, que recordara el paraíso terrenal y desde donde se proyectara la nación.

Se fajaron a hacerlo. Trabajando “sin prisa, pero sin pausa”, hicieron el sueño realidad; un proyecto estupendo, inolvidable, maravilloso. Le pusieron Punta Cana por la hoja de la palma que caracteriza esa zona.

El grupo Punta Cana tiene alrededor de 14 empresas cuidando con esmero la esencia, la estructura, diseños, la seguridad del área. Se ocupan de lo ecológico, protegiendo los recursos naturales; promueven la cultura, tradiciones, el carnaval, deportes, la navidad; prestan servicios sociales a los pobres del entorno, para quienes establecieron escuelas y centro de salud. Han facilitado el transporte. Hoy, en dos horas se llega a la capital por tierra y poseen el aeropuerto internacional más moderno y activo.

Punta Cana, es el destino turístico mas conocido del país. Ideal para quienes buscan tranquilidad y calidad de vida. Oscar de la Renta lo definió como el sitio soñado, donde siempre quiso estar; Julio Iglesias, pasa largas temporadas con su familia. Los visitantes, endosan su prestigio, calor y buena vibra, pero también las reciben.

Debemos agradecer a sus promotores, especialmente a la emprendedora familia Rainieri, no solo por este proyecto que atrae tantos turistas, sino por haberlo integrado al desarrollo de la zona. Ojalá llegue el día, en que, por los altoparlantes de los aeropuertos del mundo, no solo llamen los que van a Punta Cana sino también a otros lugares que tenemos, que, aunque menos conocidos, son muy hermosos y confortables.

Indiscutiblemente, Punta Cana es una muestra representativa de la belleza natural de nuestra patria y de lo que son capaces de lograr personas visionarias, emprendedoras, quienes poniendo amor y fe en sus proyectos, saben destacar las potencialidades de un lugar, de una nación…” Pasajeros con destino a Punta Cana, favor de abordar por la puerta” …

Por Venecia Joaquín