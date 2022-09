“Pasaje al Paraíso”, reúne en la pantalla grande a George Clooney y Julia Roberts

Comparte esta noticia

POR: Ángel Acosta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Caribbean Cinemas Silver Sun llevó a cabo una función especial de la comedia que une nuevamente en la pantalla a los artistas galardonados con el premio de la academia, George Clooney y Julia Roberts.

Clooney y Roberts interpretan a los ex esposos David y Georgia, quienes se encuentran en una misión compartida para evitar que su enamorada hija cometa el mismo error que ellos, tiempo atrás de Working Title, Smokehouse Pictures y Red Om Films, “Pasaje al Paraíso” es una comedia romántica sobre la dulce sorpresa de las segundas oportunidades.

Esta película la coprotagonizan Kaitlyn Dever (Booksmart) en el papel de Lily, la hija de David y Georgia; Billie Lourd (Booksmart) es Wren, la mejor amiga deL ily; Maxime Bouttier interpreta al nuevo novio de Lily (Meet me After Sunset); y Lucas Bravo es el joven novio de Georgia (Mrs. Harris Goes To Paris).

Esta cinta estuvo dirigida por Ol Parker, producida por Tim Bevan (Darkest Hour, The Danish Girl), Eric Fellner, y por Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone). Sus productores ejecutivos son George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill, Amelia Granger, Sarah-Jane Robinson, Sam Thompson y Jennifer Cornwell.

“Pasaje al Paraíso”, se filmó en locaciones de Queensland, Australia, con la ayuda de incentivos del gobierno federal australiano y de la estrategia de atracción de producción de cine de Queensland, está en los cines desde el 15 de septiembre.

