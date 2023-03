Pasada rectora del INTEC afirma sistema educativo dominicano “necesita enseñar a pensar”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- Conocer en primera persona cuál es el rol actual de la mujer en la academia, sus retos y desafíos reunió a Altagracia López, coordinadora del Centro de Innovación y Educación y pasada rectora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); Odile Camilo Vicent, rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Elsa Moquete, vicerrectora académica en funciones y directora de Internacionalización de APEC y a Patricia Matos, vicerrectora académica de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Al participar en el panel, “La mujer en la academia”, con la que INTEC concluyó el Mes de la Igualdad, las participantes hablaron de las limitaciones del sistema educativo dominicano. La pasada rectora del INTEC, Altagracia López mencionó que una de las mayores carencias del sistema educativo “es que no enseñamos a pensar”.

“No basta solo con fortalecer STEM, pienso que hay que desarrollar también competencias blandas que no son tan blandas, porque al final son fundamentales”, expuso. Agregó la necesidad de que el gobierno de seguimiento a los planes a largo plazo. “Esos planes los tenemos, lo ejecutamos, pero no los evaluamos. En razón de que los resultados en educación no se ven en lo inmediato, deben evaluarlos a mediano y largo plazo”.

Al mencionar los prejuicios de los docentes en las aulas de secundaria, Odile Camilo manifestó la necesidad de desarrollar un proceso pedagógico que rompa modelos estructurales. “Debemos pensar en ¿Cómo voy desmontando estos mitos para que los profesores promuevan esta mentalidad?”.

Mientras, Patricia Matos señaló que el temor a las matemáticas en ocasiones ocurre “por el abordaje que dan los docentes en las escuelas”, en tanto que Elsa Moquete, vicerrectora académica de APEC, dijo que el distanciamiento de los estudiantes hacia las ciencias tiene que ver con la metodología, pero también con la cultura que se ha desarrollado en República Dominicana sobre estas materias.

“Asustan las ciencias duras porque implican esfuerzo con pensamiento y análisis, pero eso tiene que ver con lo que hemos estado formando”, señaló Moquete para luego enfatizar en la necesidad de visualizar soluciones a estas problemáticas desde el ámbito académico.

Durante la conversación, Altagracia López compartió que se insertó en la licenciatura en Matemáticas en una temporada en la que no era la norma que una mujer estudie carreras de Ciencias. “Quise en esos espacios tener un buen desempeño para demostrar que las mujeres pueden”, dijo López.

Indicó que, en medio de su trayectoria dentro del sector académico, tuvo que transformar su liderazgo y orientar sus acciones para fortalecer la participación de la mujer en los diferentes espacios, con el apoyo del Centro de Estudios de Género del INTEC.

En su intervención también invitó a la audiencia a revisar el documento “Educar para la Igualdad en República Dominicana: Desafíos y propuestas”, publicado por el CEG INTEC para tratar el tema de la igualdad desde una perspectiva académica.

“Está demostrado que cuando las mujeres son parte de los espacios de toma de decisiones, hay más creatividad, innovación, entre otras cualidades importantes”, puntualizó Odile Camilo Vincent, rectora de UNIBE. La profesional egresada Destacada de la carrera de Psicología del INTEC, también señaló que la participación de las mujeres en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas), aunque van en aumento, continúan representando a la minoría.

Elsa Moquete, vicerrectora académica en funciones de la Universidad APEC, indicó el gran peso que, como profesionales, carga el personal docente sobre sus hombros. “Tener la conciencia clara de que estamos incidiendo en la formación de los ciudadanos es sumamente relevante. Incidir en generaciones, nuestros alumnos formarán a otros, a sus hijos… Va más allá de solo lo que hacemos en un espacio de tiempo”, dijo.

Para Altagracia López ¨educar en la igualdad requiere de la universidad de hacer alianzas internas y externas para establecer espacios de construcción colectiva de mujeres y hombres, donde se definan políticas y acciones en el contexto de una cultura que asuma la igualdad como parte del quehacer cotidiano¨.

Con el salón lleno de docentes, colaboradores y estudiantes que estuvieron presentes en la conversación realizada en el Auditorio de la Seguridad Social del INTEC, la vicerrectora académica de la UNPHU Patricia Matos relató su historia junto a anécdotas y consejos que motivaron a la superación y crecimiento personal de la audiencia femenina. “Como mujeres tenemos que tomar decisiones que a veces nos cuestan, pero que hay que tomar”, expresó.

Explicó que luego de la muerte de su madre, Matos tuvo que asumir responsabilidades de la casa adicionales a sus compromisos en la universidad. Al descubrir su vocación como educadora, culminó sus estudios en Administración Hotelera, su primera carrera, para continuar formándose en lo que realmente le apasiona: la docencia.

Al presentar la actividad, la vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, Alliet Ortega, visibilizó la vasta trayectoria de las mujeres en el sector educativo e hizo mención de las ilustres educadoras dominicanas Salomé Ureña, Evangelina Rodríguez y Rosa Duarte.

“El aporte de las mujeres en la academia ha sido significativo y ha permitido una mayor diversidad de perspectivas enriqueciendo el conocimiento y promoviendo una sociedad más equitativa. No obstante, la mujer en la educación superior ha enfrentado y sigue enfrentando una serie de retos”, afirmó Ortega.

Ortega mencionó que el INTEC continúa trabajando con la Igualdad a fin de obtener el sello Igualando RD, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana y el PNUD a aquellas empresas que implementan políticas y prácticas de igualdad de género en su organización.

