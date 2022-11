Partidos políticos, ¿Conservadores, progresistas o transfuguismo?  

“Como fuerza social un individuo con una idea vale por noventa y nueve con un solo interés.” John Stuart Mill

La pasada semana, Julio Cesar Valentín formalizó su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cual ha sido un duro golpe para los que se han quedado en lo que vida fue el partido de Bosch, lo han catalogado desde tránsfuga a suicida político.

Primero la especulación natural era su paso a la Fuerza del Pueblo y luego, para asombro de muchos, que pasaría al sector oficialista. Salió de su antiguo partido anunciando al país que conformaría otra organización de ideología progresista.

La renuncia de un miembro del otrora poderoso, Comité Político del PLD, Ex presidente de la Cámara de Diputados y senador por Santiago por 8 años. Esta renuncia ha dejado traumas severos, tanto así, que lo acusan de tránsfuga. Pero, él renunció y no se fue a otro partido ni ostentaba una posición electiva. Va a crear otra organización, supongo entonces que, partiendo de la premisa enarbolada por el PLD, Bosch fue un tránsfuga en 1973, al renunciar del PRD, no apoyar el Acuerdo de Santiago para las elecciones de 1974 y conformar el Bloque de Esperanza.

También podemos ver los casos de Euclides Gutiérrez Félix por igual, que fue congresista durante la dictadura por el Partido Dominicano, el de la palmita de Trujillo, de ahí al haber sido decapitado el régimen, paso al 1J4 en la epopeya constitucionalista de 1965, de ahí en 1968 ingresó al PRD y fue de los fundadores junto a Bosch del PLD; podemos ver el caso de Danilo Medina que del Partido Comunista, conocido popularmente como PACOREDO paso a las filas del PLD de la mano de luchador constitucionalista, Norge Botello, partiendo del concepto actual de transfuguismo que exhibe el PLD, eso es cumple con la descripción de tránsfuga, a menos que sea selectivo.

Para entender la configuración del transfuguismo, cito un fragmento de uno de los trabajos del grupo Walter Kluwer: “El transfuguismo aparece como una de las más claras muestras de la distancia que separa en ocasiones la realidad política de la realidad jurídica, en cuanto supone una modificación no formal del resultado de las elecciones. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al tránsfuga como la persona que pasa de un partido a otro. Matizando esta definición básica, podemos añadir que el transfuguismo implica el cambio de una persona, que ocupa un cargo público representativo, de un grupo parlamentario a otro, o de un grupo político a otros si el cambio se produce en el ámbito local.”

En nuestra historia no es extraño que de un partido surjan desprendimientos, como del PRD han surgido partidos como son el PLD, PRM, PRI, BIS, PPC, PRSD e incluso organizaciones que ya no están vigentes como el PRA de Nicolas Silfa, al igual que del PLD han surgido otras fuerzas como son la FP, APD, OP y ahora la que constituirá Julio Cesar Valentín.

En el caso del Partido Reformista Social Cristiano antes de de la fusión con el Partido Revolucionario Social Cristiano fundado por antitrujillistas como fue Mario Read Vittini y otros, en el primer gobierno de los 12 años de Balaguer, surgió un conflicto entre el presidente Balaguer y su vicepresidente Francisco Augusto Lora, que provocó la salida del segundo del Partido Reformista, fundando este el Movimiento de Integración Democrática contra la reelección (MIDA), al igual que el Partido Liberal Evolucionista (PLE) de Luis Amiama Tió, que no fue un desprendimiento como tal, pero hizo causa con Francisco Augusto Lora. Es decir, una división clara del gobierno en las figuras del presidente y vicepresidente.

No son nuevos los partidos políticos que nacen de otras organizaciones, siendo el PLD y el PRM, los únicos que han alcanzado el poder al desprenderse del PRD.

Retornando a la situación actual del PLD, las renuncias que han surgido desde la consulta interna del 16 de octubre han dejado claro, que, en ese partido, no hay condiciones para articular un proyecto presidencial. La longevidad en el poder los aglutinó en una maquinaria electoral, pero con el pasar del tiempo las laceraciones internas fueron profundizando no solo en el conflicto Leonel Fernández vs Danilo Medina, cada quien tiene sus contrarios a lo interno de ese partido y la renuncia de Valentín lo ha dejado al descubierto.

La realidad es que la renuncia de quien fue la principal figura del PLD en Santiago ha sido un duro golpe, pero ha destapado una caja de pandora en el CP del PLD, lo que en días venideros dará paso a varias renuncias que serán golpes contundentes para el proyecto presidencial de ese partido.

Hay que hacer énfasis que en el PLD no hay condiciones para una candidatura presidencial, sencillamente el partido de Bosch no existe y de la mano de su actual alta dirigencia se encamina a desaparecer o, pasaran a ocupar un lugar junto al PRD y PRSC, como bisagras.

De esta forma el PLD, tiene un discurso del retorno al poder, más no exhibe la vocación de poder del pasado; dicha organización fue fundada como marxista mas no leninista, y paso de ese aspecto ideológico a ser el partido remplazó al PRSC en el sector conservador, en medio de este deafault ideológico. En la actualidad tiene un candidato que no conecta con los sectores del PLD tradicional, sin embargo, es la cosecha del PLD en el poder.

Creo prudente concluir con la siguiente frase de Víctor Hugo, cito: “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.”

Por; Jesús M. Guerrero

