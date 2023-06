Partidos coinciden en que JCE garantice candidaturas que sean reservadas para las alianzas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Representantes y delegados de diferentes partidos coincidieron este jueves, tras un encuentro con las autoridades de las direcciones de Elecciones e Informática de la Junta Central Electoral (JCE), que la entidad debe crear garantías de que las candidaturas sean otorgadas para las alianzas e instituir una herramienta que hagan efectivos los pactos realizados.

Tras más de tres horas reunidos, los delegados indicaron que debido a que la Junta tiene pautado el 17 de junio y 10 de noviembre para el depósito de las candidaturas y de las alianzas, respectivamente, sugirieron un mecanismo que proteja los cargos electivos, en caso de que las alianzas fracasen.

En ese sentido, Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social y Cristiano (PRSC), ponderó que con “relación a las inscripciones hay algo que todavía queda por resolver”.

“Como reformsitas que somos, entendemos que las alianzas deben hacerse antes de las asambleas definitivas de los partidos o de las primarias, porque si se escogen los candidatos (un derecho adquirido), después no se pueden incluir en una alianza”, expresó Perdomo.

De igual forma, Juan Martínez, delegado del Frente Amplio, sostuvo que durante el conversatorio se planteó la misma idea y que esta se lleve a cabo después de los eventos y convenciones, estimando al mismo tiempo que esta pudiera generar problemas, porque la ley lo plantea de manera inversa, reiterando que los pactos se realicen primero, sin embargo, la ley no lo permite.

“Hay que procurar mecanismos que garanticen que lo que se decida en octubre en los eventos nacionales, en términos de pactos y alianzas, ya la JCE tenga conocimiento de ello, que esté registrado y cuando lo deposites el 10 de noviembre sea refrendado por la JCE”, expresó Martínez.

Mientras que el delegado técnico de Alianza País, Sergio Holguín, dijo que aún existen recelos e intranquilidades por la aplicación de los sistemas de las reservas y las alianzas que se utilizarán, agregando que durante el encuentro también plantearon a la JCE algunas consideraciones, debido a que los eventos son primeros que el pacto de las alianzas.

“Los partidos tenemos que hacer las reservas ahora, pero los pactos se depositan en noviembre y como no están firmadas esas alianzas, qué pasaría con esas reservas si los pactos no se concretizan, sino llegan a firmarse, sino se dan”, se cuestionó Holguín, quien detalló que la JCE le comunicó que de ser así, sus casillas aparecerían vacías y no tendrían oportunidad de presentar un candidato en esa demarcación.

Holguín explicó que este es una de las principales preocupaciones de ese partido y que el pleno debe de buscar una solución para evitar que se produzcan dichos inconvenientes.

