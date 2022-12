Partido Justicia Social “será una organización muy grande”, según alcalde renunciante del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El alcalde de Palmar Arriba, Miguel Junior Toribio, afirmó este lunes que el Partido Justicia Social que encabeza el exsenador Julio César Valentín, se convertirá en una de las principales fuerzas políticas en las próximas elecciones.

Toribio manifestó, que en el corto tiempo, ya un buen número de alcaldes, regidores y militantes políticos, han pasado a formar parte de la nueva plataforma política.

Adelantó, que en los próximos días continuarán agregándose otras figuras más de Santiago de los Caballeros.

En su discurso explicó, que renunció del Partido de la Liberación Dominicana debido a que los altos dirigentes no lo representan como político.

Subrayó, que Abel Martínez y ellos no tienen ninguna afinidad que los mantenga unidos.

“Yo me voy porque quienes van encaminándose, quienes van a dirigir los caminos del PLD no me representan. Hacia dónde va el PLD no me siento representado y por eso nosotros hemos decido hacer una fila diferente y empezamos a trabajar en otra organización política”, sostuvo.

Texto íntegro de la renuncia del Miguel Junio Toribio:

