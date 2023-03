Partido histórico de Anthony Davis

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Anthony Davis ha despertado. Desde aquella enorme actuación en el anillo de la burbuja de Orlando, las lesiones y su propia irregularidad le han lastrado hasta que no pocos han dicho: «Ya no es el que era». No les faltaban argumentos. Peor en tiro, menos intimidador, menos determinante… El bajón en su juego era tan evidente que costaba pensar que volvería, pero lo ha hecho.

Coincidiendo con la baja prolongada de LeBron James, Davis ha sacado a relucir todo su arsenal baloncestístico para ir enlazando partidazos hasta plantarse anoche en Phoenix y cerrar su exhibición con una combinación estadística más propia de otra época. Para ser exactos, el ala-pívot concluyó con 37 puntos, 21 rebotes, 5 tapones y 5 robos; algo que no había pasado nunca desde que se cuentan oficialmente los tapones y los robos, lo cual comenzó en 1973.

¿Seguimos sin estar impresionados? Pues vamos a ponerle nombres propios al tema. El único jugador de los Lakers que había hecho un partido de 35 puntos, 20 rebotes y 5 tapones es Kareem bdul-Jabbar, quien lo consiguió en cinco ocasiones. Antes de 1973, y aunque no haya registros oficiales en las dos mencionadas categorías, únicamente Wilt Chamberlain se movió en hojas estadísticas como la establecida por Davis contra los de Arizona. Así se las gasta La Ceja.

Lo de Anthony Davis está siendo una auténtica locura. Viviendo su mejor momento en dos años, ha enlazado cuatro partidos consecutivos de al menos 30 puntos y 15 rebotes. Tal paso al frente ha servido para que los angelinos ganen tres de sus últimos cuatro encuentros, racha que tras caer contra Phoenix solo les permite ser 14º de la Conferencia Oeste con 5-11.

Así es. El espectáculo que dio anoche Davis se quedó sin recompensa. En un duro partido ante los Suns no pudieron cantar victoria. Pese al tropiezo, lo cierto es que los Lakers están algo mejor. A la espera del retorno de LeBron, han recuperado algunas piezas de la rotación y el equipo ha empezado a defender con más energía. Ahora tienen dos partidos seguidos en cancha de San Antonio que pueden permitirles seguir avanzando en busca de la remontada en la clasificación.

