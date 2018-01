Partido del nieto de Trujillo firmará acuerdo con PDI

Se trata, explicó el PDI en un comunicado, “de un acuerdo político para la toma del poder en las elecciones del año 2020 y el lanzamiento del Frente Nacionalista Opositor (Freno)”.

El pasado 6 de diciembre Domínguez Trujillo fue proclamado candidato a la Presidencia por el Partido Esperanza Democrática, aún no reconocido por la Junta Central Electoral (JCE), ante decenas de simpatizantes que se reunieron en un hotel de la capital dominicana. El nieto del ajusticiado dictador anunció sus aspiraciones presidenciales con promesas de “refundar” el país para enfrentar males como la corrupción y la supuesta invasión de haitianos.

“Este país no se divide en trujillistas y antitrujillistas; a mi no me inquieta una dictadura que pasó hace 60 años. A mi me preocupa la dictadura de hoy, la que han conformado los poderes del Estado para someter al pueblo dominicano”, exclamó entonces el político.