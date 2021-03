Participación Ciudadana insta al Gobierno y al Congreso a apoyar el aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana instó este jueves al Poder Ejecutivo y al Legislativo a dar su respaldo al aborto en las tres causales que demandan grupos feministas y otras organizaciones.

El movimiento dijo en un documento que las causas excepcionales que justifican la interrupción del embarazo están sustentadas en la defensa de los derechos fundamentales a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer.

“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral”, dijo la organización.

La entidad aseguró, además, que respeta a quienes por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero que esas convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas.

“Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó Participación Ciudadana.

La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro, agregó la organización.

“Cifras oficiales estiman que entre un 8 % y un 13 % de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, agregó el documento.