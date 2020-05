“Parte de guerra”: el maoísmo avanza

En febrero escribí que el pánico es el arma más letal y eficaz de los autoritarios, porque nubla la mente y provoca reacciones primarias como la violencia que, ya lo decía Aristóteles y la ciencia lo ha establecido de manera incontestable, solo puede destruir aun en los casos de defensa urgente.

Y, aunque los asustados no lo reconocen y dicen que actúan en defensa de la salud general, lo cierto es que tienen el entendimiento nublado, de otro modo actuarían con sabiduría y no queriendo encarcelar, violentar, a todo el que no cumpla con las “normas sanitarias obvias”.

El punto 2 de la hoja 2 de la guía para certificar las muertes por Covid 19 de la OMS, dictamina que toda muerte que pueda relacionarse con este virus debe ser contabilizada como tal, aunque no esté probada. O sea, las poco más de 320.000 muertes contabilizadas probablemente no sean todas causadas por este coronavirus.

Pero supongamos que estas cifras exactas. Un informe de la OMS de noviembre de 2018 dice que la “Gripe (estacional)… puede ser… incluso mortal… se calcula que las epidemias anuales causan 3 a 5 millones de casos graves y 290.000 a 650.000 muertes”. Es decir, la cifra a la que llegará el Covid 19 de seguir este ritmo.

Pero quienes han entrado en pánico repiten frases hechas y dan vueltas a las estadísticas para justificar su miedo. De modo que no voy a discutirles y supondré que es tan grave la “pandemia”. Ahora, ¿era necesario violar el derecho humano a la libertad para “mantener la salud” general?

Hasta la oficialista ONU admite que la crisis económica causada por las cuarentenas matará más niños por desnutrición que los muertos por Covid. Además, la violencia familiar aumenta “estremecedoramente” según la ONU. El Observatorio Colombiano de las Mujeres, dice que las llamadas por violencia intrafamiliar se han triplicado. Además, la cuarentena está creando una crisis en la salud mental y un aumento de suicidios, advierte la American Academy of Family Physicians de EE.UU.

Y siguen los daños y no solo a la salud como es lógico dado lo antinatural de estar encerrado, sino que destruye al mismísimo sistema de salud. Como consecuencia del pánico y no poder salir de sus casas, millones de enfermos no se están atendiendo al punto que, entre los miles de casos, dos clínicas de la muy prestigiosa Fundación Favaloro de Argentina serán cerradas por falta de pacientes.

Pero ni así, los asustados dejaran de querer imponerse violentamente a quienes no opinamos como ellos y pretender encarcelarnos o algo peor si no cumplimos sus mandatos. Y así están siendo útiles al totalitarismo maoísta que ha originado esto, desde la China comunista hasta la OMS dirigida por un reconocido marxista y pasando por chavistas como el autoritario y mal educado presidente argentino que ha dicho que “la normalidad no vuelve más”, con una soberbia inusitada.

Aunque de momento ganan la batalla, la normalidad -y la libertad- volverá porque somos humanos y no humanoides, pero claramente la vuelta será dura y tras un daño inconmensurable, sobre todo entre los pobres que son quienes más sufren las tiranías.

Ahora los medios en pánico titulan que “Trump deja al OMS de modo que China liderará la lucha contra el crononavirus”, ni se les ocurre pensar que esa lucha debe ser encarada por la gente en libertad y no por un gobierno y menos por un organismo político burocrático maoísta.

Por Alejandro A. Tagliavini*

Anuncios

Relacionado