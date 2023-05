Párroco le pide a Abinader intervenir para que La Victoria sea municipio; recibe respuesta positiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El párroco Faustino Placencia, de la parroquia San Antonio de Padua, aprovechó este miércoles la presencia del presidente Luis Abinader en la entrega de títulos de propiedad en La Victoria, municipio Santo Domingo Norte, para solicitarle que intervenga para que ese distrito municipal sea convertido en municipio y también, para que construyan más aulas.

“Este pueblo está más que agradecido, se puede notar en la algarabía que sienten (…) sin embargo, hay cosas que no se pueden callar, por ejemplo, y yo sé que la gente estará de acuerdo conmigo, hay muchas cosas que le han impedido por años a La Victoria ser un municipio, y este pueblo quiere que La Victoria sea un municipio. Obviamente, un municipio necesita cierto desarrollo económico para poder lograrlo, yo no sé de eso, pero me lo imagino, y por eso, traemos esta inquietud ante esta asamblea”, dijo Placencia.

Sobre las aulas, dijo que las mismas “están sobrepobladas y no podremos tener educación de calidad con aulas sobre pobladas”. “En un aula con 50 niños no hay educación de calidad, por más que queramos venderlo eso no es una realidad, porque no hay atención especializada, esto también lo ponemos en manos del presidente, que sabemos que está empeñado en eso, pero hay cosas que hay que recordarlas, porque también yo lo entiendo, el funcionario público tiene un compromiso político, a veces lo dice, pero a veces se le dificulta decirlo, y yo, como no tengo ese problema, por eso lo digo”, expresó.

Respuesta

El mandatario le respondió de una manera positiva y también, prometió varias obras en esa comunidad.

“Quiero decirle al padre que nos dio la bendición que desde hace años nosotros estamos de acuerdo con que La Victoria sea municipio y que existan también otros distritos, y por primera vez eso ya pasó en la Cámara de Diputados me parece, pasó en la Cámara de Diputados, está aprobado y ahora lo vamos a impulsar para que pase al Senado”, le aseguró el gobernante.

Aclaró que “esto no significa un mayor costo para el Gobierno, ni mayor presupuesto, pero sí que los recursos y la organización de la Hacienda Estrella sea mayor”, por lo que beneficiará a las distintas comunidades de La Victoria.

Asimismo, dijo que reconoce que esa comunidad ha sido olvidada por décadas. “Y nosotros vamos a ir trabajando con las prioridades, porque ustedes saben que tenemos recursos limitados, pero vamos a ir trabajando, por ejemplo, en la Escuela de la Virgen, que era la escuela básica, que inauguramos una nueva escuela y politécnico, a esa escuela básica la vamos a dividir entre un centro para niños y niñas con condiciones especiales del Ministerio de Educación (Minerd) y la otra parte de esa misma escuela en una representación de Infotep”, prometió.

Además, dijo que en lo que falta de este año van a acelerar y a incrementar las aceras y contenes, el asfalto en las diferentes comunidades.

“Lo tenemos ya en programación con unos ingresos especiales que estamos recibiendo, porque sabemos de la situación y es una vergüenza que durante años La Victoria no tenga un mercado, por lo tanto, también estamos trabajando en esa dirección”, sostuvo.

Se recuerda que el proyecto que busca elevar a La Victoria a municipio fue aprobada de urgencia en dos lecturas en la Cámara de Diputados, en febrero de este año.

