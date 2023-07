Parquéate RD afirma se solucionó el “pequeño conflicto” que había por la ampliación de la vía de San Isidro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de Parquéate RD, José Cedeño, aseguró que tomando en cuenta las quejas de los moradores de San Isidro, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) accedió a realizar algunas intervenciones adicionales a las que se había contemplado en la ampliación a cuatro carriles de la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez (Aut. de San Isidro).

“Obras Públicas accedió e hizo algunas intervenciones que los comunitarios vieron con buen ojo y así llegamos a la solución de un pequeño conflicto que se había creado por la vía de San Isidro”, precisó.

Garantizó que estas medidas propiciaron un ambiente de paz e hicieron entender a las personas que esta es una intervención “supermillonaria que solucionará problemas presentes y futuros” de esa zona.

“Estas medidas permitieron resolver el conflicto que se había generado en la carretera de San Isidro. Cabe destacar que esta intervención representa una inversión significativa, que busca proporcionar soluciones tanto para los problemas actuales como para los futuros”, indicó.

El funcionario realizó estas declaraciones durante un diálogo con el comunicador Luis Ramírez en el programa “Aquí se Dijo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



Cedeño aclaró que fue el desarrollo inmobiliario y las proyecciones futuras de San Isidro, lo que llevó al Ministerio de Obras Públicas a ampliar a cuatro carriles la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez.

Expuso que esta ampliación conlleva la implementación de restricciones en los cruces peatonales, con el objetivo de proteger a los transeúntes, lo que generó un pequeño malestar en la comunidad que, al principio no entendió el diseño del proyecto.

“Muchos comunitarios no entendieron lo que se estaba desarrollando, a pesar de que sí se contemplaban pasos peatonales, pero elevados, para que las personas no tuviesen que pasar por el medio de las vías”, manifestó.

Relacionado