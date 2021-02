Paris Hilton revela que sufrió abusos durante su adolescencia en internado de Utah

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- La celebridad y socialité estadounidense, Paris Hilton, reveló ante legisladores de Utah, Estados Unidos, un desgarrador testimonio sobre el abuso físico y mental que sufrió cuando tenía 16 años, en el internado Provo Canyon, ubicado en la mencionada localidad.

Hilton, de 39, compartió su experiencia ante los congresistas de Utah en el marco de la creación de una ley que permita una mayor supervisión gubernamental a estos recintos.

“Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador. Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así”,señaló ante la comisión de legisladores del estado.

Agregó que “Soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos”.

Asimismo, reveló que en el recinto fue medicada y además, fue encerrada contra su voluntad.

“Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante 11 meses”, contó.

Sin embargo, una de las partes más crudas de su relato fue cuando contó lo que ocurría en los baños del lugar: “Cada vez que lo usaba (el baño) o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días”.