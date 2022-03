Parientes defienden acusada de violar sus propios hijos; dicen es madre “intachable” y actuó bajo amenaza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares de la mujer acusada de violar y explotar sexualmente a sus propios hijos manifestaron hoy que ella actuó “bajo amenazas” y “presionada” por su pareja sentimental, solo identificado como Jonathan.

La madre de la imputada acusó al nombrado Charlie Pérez, amigo del tal Jonathan, diciendo que “ellos actuaban en contubernio, yo no sé si ella vendía ese material, yo no lo creo, mi hija es una madre intachable, además, nunca tenía un peso”.

“Yo no entiendo por qué nunca habló con nosotros lo que le estaba sucediendo, una semana antes la vi triste, pálida y no quería comer”, lamentó la madre de la imputada.

En tanto, la hermana de la acusada declaró que esta le dijo un día antes que quería hablar con ella, pero jamás pensó que sería de esa situación tan desgarradora.

“Cuando los videos salieron en las redes, especialmente en Facebook, porque Jonathan se lo hackeó, así me entero de lo que estaba sucediendo, mi esposo me enseña los videos, y yo la llamo de una vez, ella me pide perdón y cojo para la casa de mi mamá, hablamos y el lunes la entregamos al Ministerio Público, de manera voluntaria”, cuenta la hermana entre sollozos.

Sigue relatando el suplicio que supuestamente pasó su hermana, con las amenazas de muerte de parte de su novio a ella y a su familia, si esta no accedía a su pedimento de grabarse sosteniendo relaciones sexuales con los niños.

“Al parecer, él le pedía dinero y ella se lo daba, trabajaba en una banca y ganaba 3,500 pesos para sustentar a los niños, ayudaba a mi mamá también, sé que ella es culpable, pero lo único que queremos es que solo no la juzguen a ella, sino a todos los implicados”, expresó.

Continúa diciendo que su hermana es una madre que no estaba tranquila y si tenía que pedir para darle de comer a sus hijos, lo hacía, pero al tiempo, se mostró sorprendida ante el hecho.

Dijo que los niños, un par de gemelos de 9 años y una hembrita de 5, cuando le realizaron la entrevista en la Cámara Gesell expresaron que, cuando su madre hablaba por teléfono se ponía a llorar y comenzaba a fumar desesperadamente.

“Ella es madre soltera, porque el papá de los gemelos lo aplastó un camión, y el de la hembra fue un sinvergüenza que la dejó, pero a pesar de todos los trabajos que ella ha pasado, siempre ha sido buena madre, mejor que yo”, resaltó su hermana.

En ese sentido, dijo que su hermana le manifestó que todo tenía una explicación, y que en reiteradas ocasiones aseguró que era amenazada de muerte junto a su familia, por su pareja.

Este viernes, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a la acusada de violar sus tres hijos tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a cumplirse en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

