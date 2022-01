Pareja dominicana afectada por incendio en El Bronx demanda por $600 millones a propietario 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La pareja dominicana de Félix Martínez y Rosa Reyes incoo el lunes una demanda por $600 millones de dólares contra el propietario del edificio 333 de la calle 181 en El Bronx que se incendió el domingo en la mañana matando a 17 y dejando heridos a 63 con 32 en estado crítico, mientras el hombre sigue intubado en cuidados intensivos por quemaduras de casi el 90% en su cuerpo.

La esposa sometió el reclamo que es la primera acción legal que se instrumenta después del fuego en la Corte Suprema Estatal de El Bronx junto a su abogado Robert Vilensky y al margen de una lluvia de otras demandas contempladas que sumarán hasta ahora, mil millones de dólares e incluye a todos los inquilinos afectados.

Abordada por este reportero anoche en busca de detalles de la situación de su esposo y la demanda, la señora Reyes se negó a hablar por teléfono alegando que “tiene un número equivocado” aunque el número está registrado a su nombre según se verificó.

Ella denunció que su esposo estaba desaparecido desde el domingo pero luego se le informó que sigue grave en el nosocomio.

La demanda de la pareja reclama los $ 600 millones por medidas de seguridad defectuosas que contribuyeron al origen del fuego, el más destructivo de los últimos 30 años en Nueva York.

Estaban residiendo en el piso 16 que también se inundó de humo denso y negro que ella inhaló por lo que también tuvo que se internada y tratada en el hospital.

La demanda acusa negligencia por parte de los propietarios del edificio incluida la falta de garantía de que las puertas delanteras se cerraran solas, que tuvieran detectores de humo en funcionamiento en todo el edificio y que no mantuvieran funcionando las escaleras de incendios.

También acusa a los propietarios de no proporcionar la calefacción adecuada, permitir que las alarmas suenen todo el tiempo y no tener un sistema de intercomunicación ni de rociadores, entre otras fallas.

Martínez está sujeto a un respirador artificial debido a las quemaduras graves, explicó su abogado.

Los propietarios demandados son Bronx Park Phase III Preservation LLC, Lich Investment Group, Belveron Partners y Camber Property Group cuyos ejecutivos están eludiendo declarar sobre la demanda.

Reyes y Martínez afirman que sufrieron dolor, conmoción y angustia mental a causa del incendio aunque ese alegato no se detalla en la demanda.

El abogado de la pareja dijo en un aviso de demanda por separado contra la ciudad que está buscando una demanda colectiva en nombre de todos los inquilinos del edificio, de mil millones para todos los inquilinos afectados.

“Culpamos a la ciudad por no garantizar que se hiciera un seguimiento del código”, dijo el abogado. “¿De qué sirve una violación si no se le da seguimiento?, este fue un incendio totalmente, totalmente, prevenible”, afirmó.

El aviso de reclamo critica al ex alcalde Bill de Blasio y a su comisionada de edificios, Melanie LaRocca, por no resolver problemas como puertas de cierre automático que no funcionaban en edificios de El Bronx luego del incendio de diciembre de 2017 que mató a 13 personas en la avenida Prospect, que es el caso del origen de que el humo llenara los 120 apartamentos en el siniestro del domingo.

“Es obvio que el Departamento de Edificios y los políticos solo dan palabras para afuera a los problemas de seguridad y los incendios, y son responsables de las lesiones y muertes resultantes”, escribió Vilensky en los alegatos de la demanda, argumentando que las agencias de la ciudad no hicieron nada después de ser informada que las puertas no se cerraban solas en el edificio siniestrado.

La dominicana Jessica Valdez, quien escapó de su apartamento en el piso 18 con su madre y su perro mientras su hermano observaba desde el suelo, dijo que estaba consternada de que se necesitaría una demanda para que el edificio tome precauciones básicas de seguridad.

“Esto simplemente no es justo, la pérdida de vidas. Fueron demasiadas las personas que fallecieron por algo tan simple como que una puerta pudiera cerrarse de golpe”, dijo en una entrevista con el tabloide al NY Daily News.

El incendio es catalogado como el más mortífero de la ciudad desde el fuego provocado en 1990 por el cubano “marielito” Julio González, despechado por una mujer que se negó a seguir la relación con él en la discoteca “Happy Land” donde 87 parroquianos, mayoría hondureños y numerosos dominicanos perecieron y quedaron graves.

El alcalde Eric Adams redujo un informe inicial de 19 muertos a 17 basándose en un reporte de la oficina del médico forense de la ciudad de que en las morgues hay 17 cuerpos rescatados en el fuego.

El incendio envió columnas de humo espeso por todo el edificio Twin Parks North West y todas las muertes se debieron a la inhalación de humo, dijeron las autoridades.

Estallando en un dúplex del segundo piso en del complejo, el incendio fue provocado por un calentador de espacio.

Las fuentes del Departamento de Bomberos (FDNY) dijeron que varios calentadores de espacio habían estado encendidos y funcionando durante días antes de que se produjera la tragedia del domingo.

El comisionado del FDNY, Daniel Nigro, dijo que la puerta del apartamento donde comenzó el incendio no funcionaba como debería y no se cerró, lo que permitió que las llamas y el humo espeso y tóxico se propagaran rápidamente.

“El demandado recibió un aviso real de las condiciones defectuosas en las instalaciones en cuestión que causaron el incendio”, agrega la demanda.

Sobre el Departamento de Edificios de la ciudad, los demandantes sostienen que que “hablaba de boquilla sobre los problemas de seguridad y los problemas de incendios y que es responsable de las lesiones y muertes resultantes”.

Un portavoz del grupo propietario del edificio le dijo a la revista Newsweek que “estamos devastados por esta terrible tragedia y cooperando plenamente con el Departamento de Bomberos y otras agencias mientras continúan investigando”.

