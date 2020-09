Pared Pérez en bebida: No soy un pariguayo como Danilo y Leonel

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, manifestó este domingo a través de sus redes sociales que de vez en cuando se toma sus “traguitos” insinuando que no es un pariguayo como los expresidentes de la República Leonel Fernández y Danilo Medina.

Pared Pérez, quien regresó al país recientemente tras ser sometido a un proceso quirúrgico, luego de haber anunciado que tenía un tumor en el esófago, escribió en su cuenta de Twitter “No soy un pariguayo como Danilo y Leonel. A mí me gustan mis traguitos y me los bebo cuando puedo. Salud!”

En un segundo tuit el exsenador destacó que mientras degustaba su trago estaba escuchando la música del cantante Javier Solís, alegando que se sentía mejor de su salud

“Siempre es agradable oír a Javier Solís. Claro con un trago. En eso estoy porque estoy mucho mejor, gracias a Dios. Salud. Feliz domingo para tod@s!”, agregó Pared Pérez.

De inmediato varias figuras del ámbito de la política reaccionaron a la publicación de Reinaldo, tal como es el caso del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, quien comentó “Un saludo afectuoso, deseoso de su pronta recuperación. ¡Invite para la próxima..!”.

Mientras que el doctor Víctor Atallah (señaló que el alcohol es totalmente contraindicado cáncer de esófago, “no importa el estado”.

