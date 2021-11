Parece el papel no esta caro

Este jueves 18 de noviembre de 2021, al leer o revisar los titulares de reportajes aparecidos en el Listín Diario de la fecha, periódico al que estoy suscrito, me sorprende ver en la página 22 el siguiente titular: Réquiem por la Sala de Tesis de la UASD, reportaje de Yaniris López. A quien acabo de llamar por su nombre, porque debajo de ese titular aparece ese nombre, se dedica en dicho reportaje a cuestionar el estado precario de dicha sala y dice que usa el plástico para cubrir estantes cuando llueve.

¿Qué barbaridad tan grande esta? Otra vez los obuses y los dardos zahirientes y envenenados tienen por blanco a la UASD y apunta contra ella, para agredirla; otra vez asoman los azotes del brutal poder mediático. No sé quién es Yaniris López, ni si es graduada en comunicación social y ni mucho menos si se graduó en la propia UASD, porque no pocos profesionales después que se gradúan en ella y son bien cotizados por sectores de poder se dedican a ello, pero lo que esa persona hizo no la hace ser la gran culpable, si no quienes le autorizan y les pagan para que lo haga.

Hay quienes después de sentirse bien con el pago en el oficio hasta se dedican con inquina a emitir opiniones, en contra de quien escriben, en este caso en contra de una entidad como la UASD que tiene su historia y no la peor, pero no sé si es el caso de Yaniris lo de la inquina. Ahora bien, lo que estoy seguro es que el decano de la prensa dominicana no ha actuado de buena fe.

Debiera de retractarse de haber publicado semejante estulticia, porque daño a la UASD le hizo y no es justo. Se gasta el Listín más de la mitad de la página 22 en ese reportaje, en el cual Yaniris da cuenta de que dicha sala es muy caliente porque el aire acondicionado no funciona, los estantes son cubiertos de plásticos cuando llueve, pero no dice en el subtitular si hay filtraciones.

En vez de decir que la Primada de América tiene esa y otras deficiencias porque su presupuesto es tan deficitario, porque la misma no es una miniatura de universidad, o sea, no es un ventorrillo o un timbiriche; lo que no dice el señor Franjul y ni el Listín Diario es que el Estado dominicano quiere tener muchos ministerios que no son tan necesarios o no son necesarios y pagar altos sueldos a comunicadores para controlar los medios, pero le entrega a la UASD una asignación presupuestal muy deficiente. Entonces, eso no es justo, así no debe ser.

Al ver ese reportaje me convencí de que yo estaba equivocado, porque creía que el papel estaba caro y que por eso dicho periódico no sale los domingos, sale en formato de tabloide y la cantidad de páginas es menor, pero no es así. Franjul dice que la prensa escrita tiene cada vez muchas dificultades para competir con los medios y periódicos digitales, pero yo creía que por la deforestación había campañas para reducir el uso del papel, por lo que este estaría encareciendo y que por eso desaparecían periódicos impresos.

Se reducen los tamaños de los mismos y circulan menos, pero parece que el papel no está caro, basta con ver como se gastan más de media página para publicar un reportaje contra la UASD, pero también aparece el papel para publicar una tirada del periódico con muchas páginas, si se pagan anuncios de muchas páginas. Por otra parte, el director se dedicó a escribir un editorial en el que pretende presentar a Abinader como un ideólogo doctrinario, con el título: La ’’Doctrina Abinader’’. Se refiere en el al supuesto comportamiento ético en este gobierno y de que no habrán vacas sagradas, cuando se trate de corrupción, pero es que acaso las alianzas público-privadas que se sabe que favorecen al capital privado no es una forma de corrupción encubierta. Con el gran capital los juegos son pesados, no son actividades lúdicas de muchachos, pero ya los días de Luna de Miel de este gobierno desde hace muchos días que pasaron señor Franjul.

Este gobierno da claros signos de que no es un gobierno que traerá bienestar, lo de la reforma policial no es más que parte de una campaña mediática. Esto es bla, bla, bla, para después bala, bala,.. ban, ban y después si es necesario pan, pan,….. pan, pan. Así es como quieren hablar de democracia. El Consejo Universitario debe renovarse ahora con una nueva elección de sus miembros que ocuparán las funciones más importantes en la dirección de La Academia, a fin de que sea un organismo más democrático y permita fortalecer la UASD, para poder reclamar y exigir con más autoridad moral al gobierno central, al Estado.

Es necesario que La Universidad cuente con académicos como los doctores (as) Rosel Fernández, Antonio Ciriaco, Francisco Cáceres, Mauro Canario, Luisa Navarro, Leopoldo Artiles y Odalis Pérez y los maestros Francisco Acosta Pérez, Nelson Pena, Bautista López, Dionicio Hernández y Wilson Castillo González. Esta pequeña pléyade de la intelectualidad uasdiana, junto a otros que se agregarían reúne condiciones para generar con el tesón en el trabajo académico un futuro promisorio en el quehacer científico y académico de la UASD, para el bienestar de ella y del país.

Se hace necesario un retorno a la democracia universitaria, para dar el ejemplo a la sociedad política y para que la ciencia y la cultura sirvan para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanos. Debe agendarse la discusión de la participación estudiantil y reclamar a ASODEMU para que esta organización entienda que anarquía no es libertad sindical, ya que la primera no puede ser tolerada si se practica la democracia. El papel que es sustituto del papiro y el pergamino, inventado por presidiarios de guerra chinos fuera de su país hace más de 1,000 años, utilizando madera, cáñamo y restos de ropas, parece que no esta tan caro aunque los árboles sean escasos hoy día.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado