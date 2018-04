Paraguay primarias abiertas, simultaneas y no se hundió el país

El mejor ejemplo de todos los disparates que se han escrito y dicho en el país sobre las primarias abiertas y simultáneas, lo dio el pasado domingo el Paraguay, nación que celebró en completo orden sus elecciones presidenciales, congreso municipios y gobernadores, cuyos candidatos fueron electos por este método el pasado 17 de de diciembre del pasado año.

Para los que se rasgan las vestiduras y gritan como si fueran un grupo de los llorones de Jeremías, de que se esta violando el derecho de unos llamados ¨militantes¨, que se sacrifican todos los días por la supervivencia de sus partidos, una mentira del tamaño de un templo, pues deberían mirar hacia el sur del continente y juzgar desapasionadamente lo ocurrido en las filas de la Asociación Nacional Republicana, mejor conocido como el Partido Colorado.

Si los militantes de un partido deberían reclamar su derecho a no ser molestados por nadie para escoger sus candidatos, esos deberían ser los del Partido Colorado que han ganado en 6 de las 7 elecciones, incluyendo las de ayer, que se han celebrado en ese país desde el golpe de estado que extrañó del poder al General Alfredo Stroessner en 1989.

Pues si no hubieran realizado esas elecciones primarias simultáneas el pasado diciembre, es probable que a estas horas quienes estuvieran celebrando el triunfo fueran los militantes del Partido Liberal y del Frente Guasú, que fueron en alianza en contra del oficialismo, pues quien ganó las elecciones previas a las realizadas ayer, fue el candidato contrario al actual Presidente Horacio Cartes.

El hoy presidente electo del Paraguay, es el Senador Mario Abdo Benitez, quien fue un critico permanente del actual presidente, que es de su mismo partido, por lo que Cartes apoyó en las elecciones primarias abiertas y simultáneas que se realizaron en diciembre a su Ministro de Hacienda, Mario Peña, quien perdió a pesar del apoyo del actual presidente.

Pensemos entonces si Abdo Benitez hubiera tenido alguna oportunidad de ganarle a Peña, si el Partido Colorado hubiera escogido su candidato a la presidencia por el método de una asamblea de delegados o unas elecciones primarias cerradas, lo que plantean algunos ¨conceptualizadores¨ como la forma mas democrática y transparente.

Es prácticamente seguro que si no hubiera sido por unas primarias abiertas, las oportunidades quien ganó ayer las elecciones paraguayas hubiesen sido mínimas o un imposible, solo hay que pensar cuando un gobierno esta a favor de un candidato cualquiera, y usa el poder y los recursos que da el estado para favorecerlo, simplemente el desdichado que no cuenta con ese apoyo no tiene ninguna oportunidad.

Lo que ocurrió en diciembre en Paraguay entonces, es un mentís a los que, manipulando palabras y hechos, es decir mintiendo, plantean que las primarias abiertas están hechas para compras de votos o uso se recursos del gobierno a favor de algunos candidato, los números no mienten; en esas elecciones de diciembre Mario Abdo Benitez obtuvo 564,811 votos, mientras el candidato apoyado por el gobierno, Santiago Peña, logró 480,114 votos.

Esto simplemente quiere decir que prácticamente todos los simpatizantes del Partido Colorado acudieron a votar, ya que la suma de ambos en las primarias se acerca de modo evidente al total de votos obtenido por Abdo Benítez en las elecciones del pasado domingo, un total de 1,205.310 votos, lo que matemáticamente quiere decir que las dos facciones que compitieron encarnizadamente por la candidatura se unieron detrás de la persona que en forma legitima fue escogido en las primaras abiertas.

Sin embargo sería bueno imaginar un escenario diferente, el que defienden los genios dominicanos contrarios a ese método de escoger los candidatos de partidos donde las cúpulas se eternizan para mantener sus privilegios, si en vez de una convocatoria nacional a todos los habilitados para votar que quisieran expresarse en unas elecciones primarias abiertas, se hubiera escogido el candidato del Partido Colorado por una asamblea o unas primarias cerradas.

Si se hubiera producido la elección en una asamblea de delegados, suponemos que habría un máximo de 2 o 3 mil personas en una lista de los llamados militantes, fácilmente manipulable por el poder del Presidente Cartes, quien hubiera impuesto a su candidato Peña, nos imaginamos que debe ser mas fácil comprar los votos de 3 mil personas que de mas de 500 mil, y lo mas seguro es que el Partido Colorado se hubiera dividido para las elecciones del domingo.

El enfrentamiento de Mario Abdo Benitez con Horacio Cartes es tan ácido, que el primero fue uno de los que participó en el bloqueo de leyes provenientes del ejecutivo en alianza con los partidos de oposición, a pesar de ser un senador oficialista y ser parte de lo mas tradicional del Partido Colorado, situación que llegó a su punto mas álgido con el intento de cambiar la constitución para permitir la reelección del actual mandatario.

Pero la misma división se hubiera producido en el caso de unas primarias cerradas, en primer lugar su organización de parte del partido era casi un imposible, ya que el arbitraje se había perdido y no estaban en capacidad de organizarse a si mismos, pero mas aun, al ser un padrón controlable, la parte del oficialismo vinculada al gobierno también se habría dedicado a manipular a los electores a favor del candidato preferido por Cartes, que era Peña, y como a nivel popular Mario Abdo era el mas popular, tal como lo demostraron las primarias, su ausencia de la boleta los hubiera llevado a perder las elecciones.

No hay mejor ejemplo que este para desmotar todas las tonterías que se han escrito y dicho sobre la posibilidad de manipular al 100% de un padrón de 7 millones de electores, como será el de la República Dominicana para las elecciones del próximo año 2020, pues no hay forma de que un gobierno tenga los recursos para torcer la voluntad de una cantidad de personas que irían a participar de las primarias de un partido simplemente para expresar su simpatía por un candidato determinado.

Es mas, las primarias abiertas y simultáneas, tal como lo demostraron las elecciones en el Paraguay, son la mejor forma de escoger un candidato de una alianza de partidos, ya que todos tienen la misma oportunidad de proyectar sus candidaturas en un espacio de tiempo igual para todos y es el pueblo el encargado de escoger a quien representará al partido de su preferencia, ya que al ser simultáneas, ejercer el voto por una opción diferente a la preferida, simplemente seria igual a echarlo a la basura.

Lo único que esperamos es que cuando llegue desde el Paraguay, donde participó como observador, el Presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños Guzman, sea sincero y haga un mea culpa, por opinar antes de mirar los resultados en formas directa del ejercicio ciudadano que significan unas primarias abiertas y simultáneas.

Debería ahora tener una opinión acabada de lo que significa para un sistema de partidos que como el nuestro, ya cansa de usar los mismos métodos y tiene harta a la población con los mismos problemas por décadas cuando los resultados de sus competencias internas no satisfacen a los participantes por los trucos que realizan las cúpulas partidarias para imponer su voluntad.

