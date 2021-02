“Paradoja Alimentaria del Siglo XXI: Ricos Flacos y Pobres Gordos”

Desde los orígenes de la especie humana en el continente africano hace más de 2,000 siglos, se iniciaron los primeros movimientos migratorios hacia Europa, Asia, Oceanía y más posteriormente a las Américas.

Los progenitores prehistóricos nómadas superaron contingencias adversas: clima extremo, depredadores y enfermedades. La supervivencia dependió de habilidades para la caza y la pesca, desarrollaron sus dientes caninos indispensables para rasgar las carnes de los animales capturados, sus músculos se hipertrofiaron para sobreponerse a las largas caminatas y sus cuerpos se adaptaron a tener reservas energéticas para períodos de escasez.

Hemos adoptado estilos de vida muy distintos al original “cazador-recolector” que perduró durante la mayor parte de la historia del ser humano y que se caracterizaba por un elevado gastoenergético debido a la actividad física realizada. En la década de los 90s, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó por primera vez una enfermedad no transmisible, la obesidad, como epidémica, y le agregó el calificativo de global, a fin de transformarla entonces en una pandemia.

Desde el punto de vista antropológico, afirma Patricia Aguirre (antropóloga en alimentación), “la carrera del pobre hacia la obesidad comienza en el útero materno como desnutrido fetal (super activando el genotipo ahorrador que permitió al género homo superar el stress ambiental en el pleistoceno y que

hoy convertirá en grasa todo exceso de energía presente en su dieta), sigue como niño malnutrido, que responde a las restricciones alimenticias de la pobreza que lo condenan a dietas poco densas en nutrientes, pero llenas de energía barata. Estos déficits condicionan su estatura, su dentadura y su

aprendizaje”.

En sociedades con restricción calórica como las que imperaron en el pasado, los pobres eran flacos y los ricos gordos, porque la cantidad de alimentos modelaba sus cuerpos.

Entonces la gordura se erigía como salud, belleza y placer; era el signo de la abundancia. Recordamos como los niños regordetes eran

mostrados por nuestras abuelas como sinónimos de salud y bienestar.

El sobrepeso y la obesidad han sido temas en desnudos de mujeres en grandes obras maestras de la pintura: Velázquez, Goya, Rubens, Gauguin, hasta los gordos vestidos de Botero y de los obesos “ensombrillados” de Melchor Terrero.

En la actualidad, nos encontramos en una sociedad sedentaria y en un ambiente que estimula el consumo de comida chatarra.

En nuestro país, como en otros países latinoamericanos, los sectores de ingresos medios y altos son los que tienen mayores consumos de frutas, verduras, vegetales, lácteos (sobre todo quesos), nueces, pescados y carnes, que son nutricionalmente los más importantes, pero son

los productos más caros de la estructura de precios.

Los alimentos más baratos son aquellos que consumen los pobres: hidratos de carbono, grasas y azúcares. ¿Cómo extrañarnos que la obesidad esté

creciendo más en los sectores bajo la línea de pobreza?, basta con visitar nuestros centros comerciales y

calles para comprobarlo.

El cuerpo alto y flaco hoy es más frecuente en los sectores de mayores ingresos, mientras que los cuerpos bajos y gordos representan los sectores pobres: bajos porque no llegan a desplegar su potencial de altura (desnutrición crónica) y con un sobrepeso que esconde el déficit de calcio,

de hierro, vitaminas y de otros oligoelementos.

La pérdida de la alimentación compartida en la mesa familiar hacia ingestas individuales, solitarias, sin orden y sin tiempo, de un comensal solitario es aprovechado por el mercado que elige lo que le conviene vender al individuo.

“La culpa de la obesidad y sobrepeso no la tiene el individuo, sino la sociedad, el cambio del estilo de vida no es suficiente si no se acompaña de políticas de estado que incrementen la producción de alimentos saludables que los hagan accesibles a toda la población y de medidas que desestimulen la producción de alimentos y bebidas poco saludables. El agua es vida”.

Por Dr. Roberto Fernández de Castro T.