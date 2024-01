Paradisus by Meliá y Sócrates McKinney presentan primera edición The One Bridal Weekend

Socrates McKinney, Giannina Azar, Sara Ranghi y Francisco Camps

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante un concurrido encuentro realizado en las instalaciones de la boutique de la diseñadora Giannina Azar, ejecutivos de Meliá Hotels International junto al destacado estilista y productor de eventos Sócrates McKinney, ofrecieron los detalles de la primera edición de The One Bridal Weekend, que será realizado en el hotel Paradisus Palma Real del viernes 1 al domingo 3 de marzo de 2024.

Este evento ofrecerá a los novios la oportunidad de ver en un mismo espacio las diferentes opciones para hacer de su boda un momento memorable.

Durante el encuentro con la prensa Francisco Camps, Managing Director de Meliá Hotels International en la República Dominicana ofreció las palabras de bienvenida al tiempo que afirmó que para este hotel es importante ofrecer un atractivo paquete de bodas donde los futuros esposos cuenten con magníficas instalaciones y elegantes espacios con una amplia variedad de servicios para hacer de este día un sueño realizado.

De su lado, Sara Ranghi, Directora de Marketing & Brand Development para la Región América comentó que “el nombre The One Bridal Weekend tiene la doble connotación de ser «The One and Only One» que buscamos todos para compartir nuestras vidas y también «The One» a nivel de lo que ofreceremos a esas parejas que nos visiten: EL amor ideal, EL vestido perfecto, EL lugar idóneo: Paradisus Palma Real y LA historia única.”

Sócrates McKinney, productor general de The One Bridal Weekend, puntualizó que durante tres días los futuros contrayentes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia perfecta para sus bodas en un fin de semana donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado.

“Durante los últimos 20 años organizando RD Bridal Week he visto cómo las parejas dominicanas buscan colmar a sus invitados de experiencias en un lugar de ensueño, The One Bridal Weekend vestirá al Paradisus Palma Real de boda para que las parejas vivan en tiempo real la boda perfecta”, resaltó McKinney.

El dinámico y variado programa de actividades de The One Bridal Weekend comienza el viernes 1 de marzo al atardecer con No Shoes Allowed; la experiencia de una boda en tres momentos diferentes en la romántica playa del Paradisus Palma Real: La Ceremonia, El Cóctel preboda y La Recepción. Será una noche mágica entre el dorado atardecer de la ceremonia y los bellos cocoteros que acompañarán junto a la música tropical a las parejas participantes.

El sábado 2 de marzo, los novios comenzarán el día con el famoso congreso de parejas que durante muchos años ha conducido Sócrates McKinney. En The One Talks se ofrecerán diversas charlas, demostraciones y degustaciones a cargo de destacados profesionales, los cuales compartirán sus secretos para lograr la boda perfecta en el sitio perfecto: El Paradisus Palma Real.

El congreso culmina con The One Bridal Look: un espectacular desfile de moda nupcial en el majestuoso patio central del Paradisus Palma Real y en el cual serán presentadas las bellas colecciones Too Much Brides, de la maestra Giannina Azar; Alvazar Bridal Couture, de Gabriela Álvarez y la colección internacional de la casa de novias La Novea. Las tendencias del 2024 para el novio serán presentadas por las colecciones de Leonardo’s Fifth Ave. y Calpo by Vladimil Jiménez.

La noche culmina con The One Wedding, Out with a Bang” donde los novios vivirán el montaje de una boda completa en los hermosos salones de banquetes del Paradisus Palma Real, cena y hora loca incluidas! El broche de oro de este maravilloso fin de semana para parejas, será el The One Brunch, donde nuevamente los participantes disfrutarán de la exquisita gastronomía que siempre ha caracterizado al Paradisus by Meliá.

“El fin de semana ofrecerá una elevada propuesta en la puesta en escena del evento y la convención, donde cada detalle estará más que curado; nos sentimos muy emocionados del altísimo nivel de participación en el desfile de moda, un evento de primera con grandes celebridades de la alta costura”, expresó Sara Ranghi.

El evento contará con la participación de reconocidas empresas y suplidores de bodas tales como Alkifiesta, ALR Eventos, AR Roal Flowers & Events, El Catador, Friends Events, Inspire, entre otros.

Las parejas interesadas en participar en The One Bridal Weekened, pueden obtener información y reservar su hospedaje contactando a Expert Travellers en sus oficinas de Santo Domingo y Santiago: Tel. 809-373-1330, Yenifer Valdez (Ext. 2230) y Milagros Fernández (Ext. 2224).

