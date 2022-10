Para ser emprendedor, el empleado debe pasar de una actitud pasiva a activa, asegura abogada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La propietaria de Marcalex Estudio Legal, Jenniffer Trancoso, consideró que para ser emprendedor el empleado debe cambiar el chip de una actitud pasiva a activa y así poder lograr acercarse a su público objetivo y crear relaciones que le generen beneficio para su negocio.

Puntualizó que el emprendedor debe asumir un rol activo, mas no ser impulsivo, porque cada decisión debe ser sopesada, sobre todo porque en esa nueva etapa en la que actuará de manera independiente no existirán los esperados 15 ni los 30.

“Ya no va a recibir necesariamente ese pago en esos días, entonces hay una preparación económica, pero también mental, hay que cambiar ese chip mental, ya usted no está en una actitud pasiva como quizás muchas veces estamos dentro de un trabajo”, manifestó.

Troncoso fue entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo además, que no es lo mismo ser emprendedor que ser un buen emprendedor, porque este último es minucioso con el servicio o producto que vende y siempre busca entregar calidad y excelencia.

También la abogada expresó que no todo el mundo nace para ser emprendedor, sin embargo, reparó en que cada persona puede desarrollar la capacidad de emprender si así lo desea.

“No todos nacemos para ser emprendedor, no a todos nos gusta pagar el precio de ser un buen emprendedor, que si no puede dormir, pues no lo hace, si tiene que quedarse sin comer para pagar a su empleado lo hace, entonces no todo el mundo tiene la capacidad de asumir lo que ser un buen emprendedor puede significar”, agregó.

Modelo de negocio

Durante la entrevista, Troncoso sostuvo que el modelo de negocio es el mapa que ayuda a la persona a lograr materializar su emprendedurismo, porque es justamente el detalle de a qué se va a dedicar y un análisis de cuáles son sus competencias, cuáles serían los posibles clientes y los canales para generar los beneficios.

“Para mí, hacer un trabajo sin un buen modelo de negocio, es estar caminando a ciegas, definitivamente es eso, para mí es esa brújula, ese mapa que nos orienta y nos permite analizar las diferentes situaciones que podemos tener en nuestro negocio”, acotó.

