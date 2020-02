La pregunta de este título puede resultar tonta para algunos, pero créanme, pocas personas saben realmente para que sirve un Regidor o Regidora, incluso al ver las propuestas de muchos candidatos se evidencia un desconocimiento de la posición a la cual aspiran. Se pueden observar propuestas descabelladas publicadas en las redes sociales de candidatos, demostrando que no tienen la más mínima idea de las funciones que estarían dispuestos a asumir en caso de ser electos.

Es por eso que a propósito de las Elecciones Congresuales y Municipales de este año algunas personas me preguntan ¿Qué es un Regidor? ¿Para qué sirve un Regidor? Muchos incluso no conocen cuales son los regidores que los representan. Esta situación la verdad me dejó marcado, sobre todo porque una gran cantidad de votantes acudirá el 16 de Mayo a las urnas sin saber ¿Por qué? o ¿Para qué?, votarían por un Regidor y más aún en este proceso electoral que tenemos la oportunidad por primera vez de elegir de manera preferencial a quienes serían nuestros regidores.

Hay que tener claro que el espacio municipal, es lo más cercano a la gente, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y gobierno, es cotidiana, es estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se hacen presentes y visibles, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales viven intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el quehacer de los gobiernos locales, en definitiva es en el ámbito local donde se construye ciudadanía.

Es en ese sentido que el Regidor o Regidora juega un factor importantísimo en el desarrollo del municipio que lo eligió. Es un miembro activo del cabildo o ayuntamiento electo por representación popular. Es una especie de legislador municipal; es el representante de los munícipes en el ayuntamiento por lo tanto es la persona más cercana entre el gobierno local y los munícipes.

Los Regidores son los miembros de los ayuntamientos, encargados de vigilar que el ejercicio de la función pública municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables y en concordancia con las políticas definidas en el cabildo, velando por la correcta prestación de los servicios administrativos.

El regidor o regidora es un legislador municipal que está llamado a auditar o fiscalizar la gestión del Alcalde o Alcaldesa y de asegurar el buen uso de los recursos públicos que administran las alcaldías, así como también conocer las propuestas que tiene derecho a presentar la ciudadanía. Los regidores se agrupan en Comisiones donde participan y promueven iniciativas que contribuyan con el desarrollo de su municipio. Es decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos y de actividades culturales y recreativas.

La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional y efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y exigencias sociales que traen los nuevos tiempos. En ese sentido, el legislador municipal juega un papel fundamental de intermediación entre el gobierno local y la sociedad. Es necesario contar con gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas del entorno municipal.

Mi apuesta es al fortalecimiento de los gobiernos locales porque es desde ahí donde real y efectivamente se construye ciudadanía y el legislador municipal juega un rol fundamental en lograr un desarrollo local, inclusivo y participativo.

Por Pablo Vicente

Anuncios

Relacionado