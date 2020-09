¿Para qué sirve el toque de queda?  

Por más que busco y busco, todavía no logro encontrar la diferencia entre contagiarse de la Covid 19, un de lunes a viernes de 5:00 am hasta 7:00 pm y un de lunes a viernes de 7:00 pm a 5:00 am; tampoco he comprendido lo de los sábados y domingos desde las 5:00 pm a 5:00 am. La Covid-19, como todos los virus no tiene amigos ni enemigos, ni parientes; de igual forma los horarios le valen madre. Te la contagia desde el más bonito hasta el más feo; y el más cercano de tus amigos y también cualquier desconocido infectado asintomático que te encuentres caminando por la zona colonial un sábado, por supuesto antes de las 5:00 pm.

Sigo y sigo buscándole la vuelta al “jodido toque de queda” por un virus, y no halló una explicación lógica… ¿Será que después de las 7:00 pm la Covid no se contagia? Si me explican que nos encontramos en Estado de sitio o entramos en guerra con Haití, pues lo puedo comprender. Este toque de queda, el de ahora y el de Danilo, no le encuentro ni ton ni son. Esto que llamamos toque de queda es para mí, la supresión de libertades y derechos más grande que hayamos vivido post dictadura trujillista.

Los nervios a flor de piel , la ansiedad y el pánico se apoderan de la población en medio de un “tapón”, luchando para llegar desde su trabajo a su casa antes de las 7:00 pm , porque lo que te toca es amanecer en la “chirola” hasta el otro día cuando ves la luz del sol desde algún calabozo , si tiene ventanas ; pero … ¿Cuántas personas están contigo cuando llegas a la “chirola”? seguro no es una suite que aguarda hasta que tú llegues donde estarás solo y cómodo … estarás con un grupo de desdichados nocturnos cogidos por la hora y por la poli … ¿y si te contagias en un calabozo , la culpa es tuya , de la policía , del toque de queda o de quién?

En términos de evitar contagio por la Covid-19 ese toque de queda, no sirve para absolutamente nada. Para lo que ha servido el toque de queda, es para reflejar aún más la desigualdad social en la que vivimos; los pobres caen presos, los ricos hacen una llamada o se buscan una autorización para andar a sus anchas. Mejor el Estado y sus organismos del orden, deben velar porque se cumplan las normas de distanciamiento físico y evitar la aglomeración de personas a la hora que sea ¡En qué maldita jaula vivimos!

Hay que ver la cara de la gente a las 7:00 pm faltando media hora para llegar a su casa… Un zarpazo a la libertad de los dominicanos, eso es nuestro toque de queda, que si algo queda, nada bueno será…

Por: Pedro René Almonte Mejía