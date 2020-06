Para qué servirá la primera vuelta electoral de julio 5

Acabamos de entrar en la Segunda Fase de la apertura gradual del país que está supuesta a finalizar justamente antes del 5 de Julio próximo, fecha en que se celebrará la primera vuelta electoral del actual proceso, en que se han de escoger no sólo al Presidente y Vicepresidente del país sino además los Senadores y los Diputados para el próximo cuatrienio 20-24.

Todos los días sale una encuesta diferente que pone a Gonzalo Castillo o Luis Abinader en primer o segundo lugar indistintamente, y al Dr. Leonel Fernández en un remoto tercer lugar, lo cual refleja que el plan de ambos candidatos es polarizar entre ellos para minimizar y atraer el voto Leonelista de gratis y sin compromiso.

El deseo de quedar primero en la primera vuelta para pasar bien posicionado a la segunda vuelta los lleva a perder el sentido de la realidad ya que ninguno de ellos, Abinader o Gonzalo, pueden atraer de por si el voto Leonelista, ya que dicho voto es sumamente duro y nadie lo hará cambiar de posición.

Los candidatos del PLD y del PRM saben que no se pueden ir en la primera vuelta porque no tienen de donde sacar los votos necesarios, como también saben que en una eventual segunda vuelta el que decide, si no califica para la segunda, es el Dr. Leonel Fernández.

El Dr. Leonel Fernández sigue pidiéndole a las bases del PLD que lo apoyen para pasar a la segunda vuelta y de esa manera convertirse en el próximo presidente de la República para ejecutar una segunda ola de transformaciones que conduzcan al país por el camino de la prosperidad en un ámbito de más democracia y fortalecimiento institucional.

Si las bases del PLD atinan a entender el pedido del Dr. Leonel Fernández entonces además de lo anterior tendrán asegurados sus trabajos en el estado, pero si no lo hacen perderán el todo por el todo ya que Gonzalo Castillo no tiene posibilidades de ganar en una segunda vuelta electoral.

El gobierno está haciendo lo indecible para ayudar a su candidato a subir puntos pero por más que haga no podrá conseguir el 50% más uno en la primera vuelta ni la mayoría simple en la segunda, debido a que el voto peledeista está fraccionado y el gobierno, que fue quien lo dividió, no podrá juntarlo en su redil.

Visto este análisis podemos concluir que la primera vuelta será un concurso para preseleccionar a los contrincantes que han de pasar a la segunda vuelta que a su vez será el escenario en que se escogerá al próximo Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2020-2024.

Por Ing. José Pérez Méndez.

