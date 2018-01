Para Pau Gasol sería “un honor” que los Lakers retiren su número 16

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Por primera vez, Pau Gasol jugó en el Staples Center con las dos camisetas de Kobe Bryant colgando del techo. “Sé que la ceremonia fue un momento muy especial. Muy emotivo. Me siento muy orgulloso de haber formado parte del legado que dejó ese equipo y de la carrera de Kobe”, ha dicho el ala-pívot español, que ganó dos anillos como compañero de Bryant en 2009 y 2010.

A Gasol le preguntaron también por la posibilidad de que los Lakers retiren el número 16 su camiseta: “Sería un enorme honor, sin duda”, respondió. “Fueron años increíbles, éramos un gran equipo. No pienso en si me retirarán la camiseta o no, pero si sucede sería un tremendo honor unir mi nombre al de los mejores jugadores de la historia de la franquicia”.

Kobe y Walton apoyan que los Lakers retiren el ’16’ de Pau Gasol

Kobe Bryant, que aboga por que los Lakers retiren también el número ’16’ que Gasol exhibió en su etapa como jugador en Los Angeles.

Otro testigo de las conquistas de Gasol dentro del vestuario de los Lakers fue Luke Walton, otrora compañero de equipo desde la segunda unidad del equipo campeón y ahora técnico de Lakers. “Mi primer pensamiento es que sí. Es un compañero de equipo y ganamos campeonatos por su culpa”, respondió Walton cuando le preguntaron sin entradillas por la sugerencia de Bryant, la de retirar el ’16’ de Pau (respuesta recogida por el diario The Orange County Register).

No obstante, Walton matizó que no encontrará sencillez Gasol si quiere ver su dorsal inmortalizado. “Los diez nombres que están ahí arriba no solo son grandes de los Lakers, sino de todos los tiempos. Muchos de ellos pasaron gran parte de su carrera en L.A.“, añadió Walton.

