Para hablar de temas que encierran intereses, ideologías y poder, hay que estar bien documentado

Opinar sobre el tema de la ideología de genero visto este, desde la perspectiva educativa, implica un profundo análisis de su impacto punto por punto en nuestra sociedad, antes de emitir algún juicio de valor o postura al respecto.

Se debe educar a la población desde la A hasta Z, sobre el significado de cada concepto relacionado con este delicado tema.

Eso no es un debate de ejecutivos, ni de políticos, para mi se debe enseñar de forma clara y lo más llana posible, sobre ¿Qué es la ideología de genero y cuál es su impacto a nivel mundial, nacional, familiar y personal respectivamente?

Todo esto, sin pasiones, ni teorías foráneas, que poco se adaptan a nuestra realidad y que por el contrario generan confusión más que luz al momento de explicarlas.

Debemos enseñarles al pueblo común estos conceptos:

¿ Qué es sexo?

¿Qué es sexualidad?

¿Qué significa igualdad?

¿Qué significa equidad?

¿Qué significa genero?

¿Qué significa ideología?

¿Qué es la ideología de genero?

Definan claramente de eso y luego hablamos.

¿ SABES CUANDO DEJÓ DE SER CORTESÍA Y CORTEJO, PARA CONVERTIRSE EN UN DERECHO ?

Siempre he pensado que de las grandes crisis surgen las más extraordinarias oportunidades.

Es por eso que opino que justo este es un gran momento para reflexionar sin pasiones y con mucha objetividad sobre SEXO y GENERO.

El hombre sintió que adquirió un derecho sobre una mujer, cuando confundió la cortesía y el cortejo con el PODER.

Abrir la puerta a una dama, no es poder, se llama cortesía.

Invitar a una mujer a cenar, al cine o a cualquier lugar a compartir un momento agradable, no es una inversión, es denomina cortejar.

El problema está en como se van cambiando las intenciones y se va dando significado distorsionado a cada una de esas acciones.

En las personas no se invierte, porque no son mercancías, pero tampoco los temas que generan malestar y confusión, no se toman para sacarle provecho a través de las redes sociales.

Si usted sabe que se han confundido algunos hombres al plantear su postura en el tema de la ideología de genero, no los ataque; mejor re-eduquelos e intente sacarlos de su confusión, sin que su aporte sea con la intención de ganar un seguidor para sus redes sociales.

Dejemos de enfrentar los SEXOS, eso fue un programa de televisión venezolana, que por cierto nos hizo reír y disfrutar de forma sana y divertida jugando a enfrentar las diferencias como SEXOS (hembra y varon), pero no a pelearnos como seres irracionales, que es justo lo que se plantea hoy en diversas plataformas de comunicación.

Basta ya de batir el tema como si fuera una champola, porque esa no es la forma de educar al pueblo sobre la ideología de genero.

Un amigo me enseñó una frase y yo me inventé otra que las uso a diario.

A los hombres:

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA LA CORTESÍA.

Sigan pagando la cena del restaurante, por CORTEJO y cedan el espacio o la silla por CORTESÍA.

Eso se retribuye con la palabra GRACIAS y no los hacen dueños de las mujeres, pero si los convierten en personas super educadas.

A las mujeres:

EL LÁPIZ SOLO TIENE UN CARBON.

Saca un poco de punta y escribe, pero no la afiles mucho, porque le puedes vaciar un ojo a tu compañero.

Mi opinión personal.

Por ARELIS GARCÍA LÓPEZ

