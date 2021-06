Para Ceara Hatton, la economía de cuidado es un “cambio trascendental” en programas sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, afirmó este lunes que el Sistema Nacional de la Economía de Cuidado adscrito al programa Supérate de Progresando con Solidaridad (Prosoli), es un “cambio trascendental” en los programas de asistencia social del Estado.

Dijo que la economía de cuidado es una apuesta a la empleabilidad como recurso para mitigar la pobreza tras el “impacto demoledor” de la pandemia en la economía y el mercado laboral.

El funcionario habló así durante su participación en el programa “Nosotros a las ocho”, que conducen los periodistas Juan Taveras y George Rodríguez por Teleradioamérica canal 45.

Afirmó que el programa beneficiará especialmente a la población femenina con responsabilidades familiares y domésticas entre las que están el cuidado de personas con discapacidad, envejeciente y menores en zonas vulnerables.

Expresó que la economía del cuidado en su fase preliminar beneficiará a más de 850 mil familias a través del plan piloto diseñado por la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

“Se trata de fomentar la empleabilidad a una población femenina que cuidan a otras personas y que precisamente no tienen trabajo no solo por la pandemia sino porque sus labores domésticas no se lo permiten. Es un cambio de visión y no es solo un programa más de asistencia social”, añadió Ceara Hatton.

El Sistema Nacional de Economía de Cuidado fue dado a conocer en el Palacio Nacional por el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, durante la presentación del programa Supérate de Progresando con Solidaridad (Prosoli) con la presencia del presidente Luis Abinader.-

