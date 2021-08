Para Abinader es necesario poner freno constitucional a gobernantes ambiciosos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el presidente Luis Abinader es necesario ponerle un “candado” a la Constitución para evitar que un gobernante desmedido y ambicioso pueda perpetuarse en el poder y arrasar las instituciones. Así lo dijo este miércoles en una entrevista concedida a CDN canal 37.

Abinader basa su criterio en que un gobernante picado por la hybris podría tragarse las instituciones y eternizarse en el poder, como ha sucedido en el pasado (Lilís, Trujillo, Balaguer).

Partiendo de esa experiencia histórica, observa que un gobernante ambicioso le haría mucho daño al país y, precisamente para frenar las ambiciones desaforadas de eventuales megalómanos, hay que blindar la Constitución y ponerla bajo llave.

“Yo pienso que los presidentes deben tener muchas limitaciones y que eso es necesario; un presidente que tenga ideas especiales o aspiraciones desmedidas puede hacer mucho daño, y eso es lo que yo quiero limitar ahora en la Constitución”, dice para insistir así: “Eso es lo que queremos limitar”.

El mandatario señala el cometido fijado por la reforma constitucional que está promoviendo y para lo cual está invitando al liderazgo político, social y económico dominicano.

Según lo ha manifestado varias veces, su interés es que el Ministerio Público no dependa directamente del presidente de la República, lo que significa que este no pueda designar al procurador general de la República, como sucede actualmente.

Además pretende que el mandatario de turno no pueda, tampoco, destituir al procurador general, de manera que el Ministerio Público sea realmente independiente. Entonces brota la pregunta: ¿Quién nombraría al jefe del Ministerio Público? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura?

He aquí la respuesta de Abinader: “Hay varias maneras, varias fórmulas para que sea de la manera más apropiada para nuestra cultura política y yo quisiera discutir esos detalles con las comisiones para no tratar de imponer ni perjudicar a nadie”.

Abinader está consciente del poder efímero que ostenta ahora, y habla inclusive de la posibilidad de salir del poder en 2024, tras agotar su cuatrenio. Por eso dice esto:

“En tres años yo puedo bajar las escalinatas del Palacio Nacional, pero lo que hemos avanzado este año en términos institucionales, en términos de independencia no solamente del Ministerio Público, no puede retroceder, no se puede volver a los tiempos en que un presidente le daba una orden al Ministerio Público. Estoy muy interesado, junto con todo el país, en dejar ese legado de independencia del Ministerio Público para el bien de todas las generaciones y no volvamos atrás: un Ministerio Público que lucre contra la corrupción, la del presente, la del pasado y prever la del futuro”.

El jefe de Estado apunta al Consejo Económico y Social como el espacio legítimo para discutir las reformas propuestas y alcanzar el consenso. Es allí donde, entiende él, los partidos políticos deben comparecer para que prioricen el diálogo por encima de diatribas y críticas infelices. Para él no hay prisa ni afán de festinar su propuesta de doce reformas, y por ello habla de “discutir tranquilos y llegar a un acuerdo entre todos, pero, evidentemente”. “Cuando hablo de que cesen las diferencias políticas es sobre esos temas y que continúen como es normal. Es incluso sano para la democracia, la oposición haciendo su trabajo; eso lo que hace es que enriquece la democracia, ahora que eso no impida nosotros poder conversar sobre estos temas tan importantes para transformar este país, y quiero aclararlo porque no es que estén de acuerdo con lo que hace el Gobierno y lo que diga el Gobierno, que continúen con sus críticas, pero sobre estos temas, vamos hacerlo como tema de nación y que, al fin, cuando lo logremos, no sea un éxito del Gobierno, sea un éxito de todos incluyendo a todos los que participaron”, expresa.

La propuesta del presidente ha generado reacciones. Así, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández manifestó su oposición a una posible modificación constitucional porque la Constitución vigente establece ya la independencia del Ministerio Público.-

Relacionado