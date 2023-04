Papito De La Rosa y otros 44 dirigentes del PRM se van con Abel Martínez en la provincia Bahoruco

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- Con la presencia de la dirección provincial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Bahoruco, fueron juramentados decenas de miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el distrito municipal Santana.

De acuerdo a un comunicado de este martes, el acto estuvo encabezado por Ilianov Méndez, el enlace político de campaña en la provincia Bahoruco; Elvin Perdomo, presidente provincial del PLD; el diputado Rafael Cuevas; Santos Salvador Cuevas (Tato), coordinador municipal de campaña; Anderson Ferreras y Roide Cuevas, vicepresidente de la dirección municipal del PLD en el municipio Tamayo; el secretario general, Bruno Matos, Jairo cuevas, Eduard Reyes, entre otros dirigentes del PLD.

Al dar la bienvenida Santos- Tato- Cuevas exhortó a los recién llegados a que se integren a trabajar, que el PLD es el partido de las oportunidades y el progreso, además de que su trabajo será reconocido y premiado en la justa dimensión.

Por su parte, Elvin Perdomo catalogó como un logro sin presidente la integración de más de 40 exmiembros del PRM al PLD y al proyecto de Abel Martínez, quien «vendrá a rescatar el país de las manos improvisadas de este Gobierno que no pega una».

En nombre de los nuevos miembros habló el dirigente Papito De La Rosa, quien expresó que todo ese equipo que se suma al PLD había dejado el forro en las calles y las urnas para que Luis Abinader llegara al poder en 2020 y al sol de hoy no han sido tomados en cuenta siquiera con un saludo afectivo. «Sin embargo desde que esos bárbaros se dieron cuenta que estábamos conversando con el PLD nos mandaron gente a ofrecernos de to’, incluso vino ese señor de Neyba que era síndico y me ofreció anoche 3 brigadas, pero aquí estamos y no nos vamos, que sepan que ya falta poco para que se vayan, por malos agradecidos y abandonar la gente que realmente trabaja y los llevó a donde están ahora», aseguró.

El juramento estuvo a cargo de Ilianov Méndez, quien agradeció a todos los presentes por acompañarles en esta hermosa mañana, donde se integran al proyecto de Abel Martínez más de 45 nuevos miembros que pertenecieron al PRM y que hoy transitan un mejor camino.

«Felicito especialmente al compañero Royde Cuevas, ya que él es el artífice principal de esta conquista, visitando y dando seguimiento hasta lograr el objetivo deseado», manifestó.

Méndez agregó que espera de ellos su dedicación militante en favor del PLD y el proyecto Abel Martínez y que al hacerlo confíen, que en nombre de la dirección política y el suyo propio son la garantía de que en el próximo gobierno morado su comunidad al igual que los que hoy engrosan las filas del partido serán tomados en cuenta.

«Que no les quepa la menor duda, que en Mayo, por haber subido la comida, se van, por abandonar a los campesinos, se van, por tratar con desigualdad e indiferencia a los pobres, se van, compañeros y compañeras aguanten, ya falta poco, porque de qué se van, se van», finalizó diciendo.

Listado de experremeístas juramentados en el PLD en Batey Santana:

1. Papito D’la Rosa.

2. Wilkin Luis (gago).

3. Evenice Di gagos (mimia).

4. Yanifer Perez Polo.

5. mancho tal e freima (mardena).

6. Ramon Feliz (El Reisi).

7. Alejendrina Pevez Polo.

8. Meliza Perez polo.

9. Cristian Polo (mato).

10. Edianni Michel Perez (mamola).

11. Yaranny Cuevas (Javielina).

12. Anyi Yomaira.

13. Francisca Baez (meje).

14. Lasina Perez (risiana).

15. Ana Teresa mora (Gorda).

16. Luis Ernesto Vasquez (Lus).

17. Jesus Luis D’ la Rosa (Jesus).

18. Luis David Simon.

19. Manuel teis (nuel).

20. Daniela Cuevas.

21. Ivenny D’ la Rosa.

22. Noelia Florian.

23. Edwin florian.

25. Domingo Rosano Feliz.

26. Juliana D’ La Rosa.

27. Wanda D’ la Rosa.

28. Luis David D’ la Rosa (wifi).

29. Celido Etion (caguivo).

30. Jose Eduardo (Rafaelin).

31. Juan matos (chode).

32. Gozana Gomez (Yosena).

33. Padenny Luis Gomez

34. Damo Velsen.

35. Eduardo (Onicho)

36. Katy Lus.

37. Dilenny Lentitis (marc).

38. Favian Figuereo (Peyad.

39. Pedro Jose vaz Batista.

40. Emanuel mateo Vilseno.

41. Hector Miguel D’ la Rosa (Maiquizo).

43. Wander Yosel.

44. Yolada Cuevas.

45. Ángel polo.

46. Rosany Luis.

47. Keila Luis.

