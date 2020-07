Papá y mamá a la vez

La responsabilidad de los padres o tutores sobre los hijos, biológicos o adoptados es lo que debe celebrarse este domingo Día de los Padres. Las quejas de los hombres son muchas porque dicen no se les toma en cuenta o se les regala, pero no con el mismo entusiasmo y disposición que cuando se trata del Día de las Madres, a pesar de que, este año 2020, ambas celebraciones, de mayo y julio, se han visto empañadas por la grave situación que atraviesa la República Dominicana y el mundo, por la pandemia del COVID-19.

Pero, como decía al principio, no importa si es el hombre o la mujer quien asume el compromiso de cuidar y desarrollar las capacidades de los hijos e hijas al máximo. Lo importante es que se haga y que a falta de alguno de los padres biológicos alguien en la familia se dedique a proteger a los pequeños que han quedado huérfanos, en algunos casos por los feminicidios, en otros, por el fallecimiento de uno de los padres, por la ruptura del matrimonio, por un largo viaje de uno de los padres. Son múltiples las causas por las que un infante puede quedar solo en la vida y al cuidado de personas que, en muchos casos, no son ni siquiera familia, pero les tratan como tal o mejor.

Este Día de los Padres quiero resaltar la valentía de las madres solteras que quedan al cuidado de los hijos por la ausencia del padre.

Durante el año 2016 se registraron 123,686 nacimientos que corresponden a hijos de madres solteras, aunque autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) refieren que cuando hablan de madres solteras no quiere decir que no tengan pareja o cónyuges, sino que no estaban casadas de manera legal.

Mientras, en 2018 el 86.2% de las madres, es decir un total de 137,387, de 159,532 que dieron a luz se encontraban en la categoría de madres solteras, sobre todo respecto a su estado civil.

Si nos adentramos en el Nuevo Código del Menor de la República Dominicana, originado en la Ley No. 136-03 que describe el segundo párrafo del Principio VII, en lo relativo a las Obligaciones Generales del Estado respecto a los niños, niñas y adolescentes tenemos que: “ El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades y garantizará a los niños, niñas y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute de todos los derechos consagrados en este Código”, se destaca en el escrito.

Indudablemente que se han puesto en práctica políticas públicas para crear programas de apoyo a las familias de escasos recursos que tienen niños, niñas y adolescentes, sobre todo, en los programas educativos, mediante los cuales se han tomado medidas para beneficiarles como la tanda extendida y el desayuno y almuerzo escolar, extenuado en la actualidad por la crisis provocada por la pandemia del Coronavirus, que también se ha reflejado en el sector educativo.

Hay que destacar, además, la labor que en los últimos períodos ha realizado en beneficio de la niñez, el Despacho de la Primera Dama, que dirige Cándida Montilla de Medina, así como la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, con sus distintos programas de ayuda social que van en auxilio de las familias más afectadas, en estos tiempos de crisis por la pandemia.

El padre es el molde. De su actitud, rectitud, honradez, darán ejemplo los hijos. A falta del padre, la madre es la que cubre todos los afectos que ha dejado de recibir el niño o niña de su progenitor.

Felicidades a todos los que aún tienen a sus padres vivos. A respetarlos y a demostrarles, este día, que son importantes para nosotros y que sentimos orgullo de tenerles como padres, aunque no tengamos un regalo físico para darles.

