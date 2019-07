Paola Cuello, la árbitro que desató furia ante Manuel Fortuna y Aquiles Correa

Comparte esta noticia

Dice que como los jugadores, los árbitros también tienen códigos que deben ser respetados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Restaban tres minutos del tercer parcial en el partido del pasado viernes, cuarto de la serie final del torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, cuando el Club Rafael Barias perdía 35-62 ante el club Mauricio Báez.

Luego de una jugada ofensiva del Barias y una falta llamada por la árbitro Paola Cuello, el jugador Manuel Fortuna hizo una señal que le valió para que la jueza le expulsara del encuentro.

“No lo esperaba de él, lo esperaba de cualquier otro, menos de Manuel (Fortuna), pero son cosas que pasan”, explicó la santiaguera a El Nuevo Diario.

Cuello declaró que dentro de la cancha hay cosas que son inaceptables, declarando que los árbitros tienen un código que deben cumplir.

“Ellos tienen un código como jugadores y nosotros tenemos un código como árbitros y hay cosas que definitivamente son inaceptables. Lo que él hizo fue muy obvio”, dijo.

En ocasiones anteriores, la máxima representante del arbitraje femenino en el baloncesto dominicano, ha tenido que tomar medidas similares. “No es la primera vez que tomo decisiones así, por lo que no me sorprende”, declaró.

Algo que si sorprendió a la jueza con licencia de la Federación Internacional del Baloncesto (FIBA) desde año 2009, es que la acción haya venido de un jugador como Fortuna.

“Yo me sorprendí que él, con la categoría y el nivel que tiene como jugador no se pudo controlar”, señaló.

Dijo no temer represalias de él, ni de ningún otro jugador, lo que tampoco se puede esperar de ella.

“Lo que pasa en un partido se queda en ese partido”, agrega.

Señaló sentirse satisfecha con la acogida y aceptación que ha tenido de los jugadores, entrenadores y dirigentes en general del baloncesto con su persona, pese a ser una dama en un deporte predominado por el sexo masculino.

Caso correa

En cuanto al caso del comunicador Aquiles Correa, Cuello refirió que es muy probable este no conociera su trayectoria y trabajos realizados.

“Tal vez él no tiene conocimiento de mi persona o de mi trabajo, con esa trayectoria que traigo, o se dejó llevar de la emoción del juego”, expresó.

“Yo creo que hablo el fanático, todos tenemos un fanático dentro”, añade.

Indicó alegría al saber que el comunicador se había excusado por sus palabras y alegó que hizo todo lo posible por comunicarse con ella.

“Me dio mucha alegría cuando el hizo el video, yo no lo vi porque no tengo twitter, pero me dio alegría saber que él puso un video pidiendo excusas”.

Trayectoria

La jueza comenzó a participar en el baloncesto a los 16 años cuando culminó la escuela secundaria y a través de un tío relacionado al basket en su sector, iniciando sus primeros pasos como entrenadora.

“Entro como dirigente al baloncesto, luego tomé varios cursos, tres cursos que lo impartieron aquí en Santiago”, afirmó.

A finales del año 2006 le llegó una invitación para participar en un curso de arbitraje y anotadores, el cual realizó y al final del mismo cuando le pidieron tomar la decisión de ser oficial de mesa o arbitro “yo dije…yo quiero ser arbitro y a partir de entonces inicia mi carrera como árbitro”, dijo.

A partir del 2008 comenzó a trabajar en el arbitraje nacional, “pitando” en partidos celebrados en la Arena del Cibao, San Francisco y Puerto Plata.

La cotizada juez santiaguera inició su periplo en los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) en el año 2009.

Es graduada en Ingeniería Industrial, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) en el año 2016. Indica que duró varios años más de los necesarios, debido a que comenzó a trabajar y por eso tuvo que “parar la carrera”.

“Yo terminé todo en el 2014, pero no presenté mi tesis hasta el 2016”, apuntó.

La jueza, cinta negra en taekwondo, relata su nominación a participar en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en el año 2016, como el principal paso en su joven carrera. “Ese fue el mejor galardón de toda mi carrera”.

Describe un enfrentamiento de Sameji – Pueblo Nuevo, en el Baloncesto Superior de Santiago, como el principal partido que ha trabajado, “porque fue donde me inicié y donde me di a conocer y comencé lo que es mi carrera”.

Comenta que fue el primer partido nacional en el que trabajó y que en el mismo vio acción el jugador Marlon Martínez. “Era el jugador sensación en ese año”, recuerda.

Explicó que en el país se puede vivir económicamente del arbitraje en baloncesto, pero para lo mismo se debe ser muy dedicado a la actividad.

“Si se puede, porque aquí siempre hay torneos, lo único que se debe ser muy dedicado”, sugirió.

