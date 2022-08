Pantoja viaja a Jarabacoa a buscar el pase a la semifinal

Comparte esta noticia

Un triunfo ante el conjunto de la montaña le daría la clasificación a los Guerreros. EL NUEVO DIARIO, Los Guerreros del Club Atlético Pantoja viajarán este sábado para medirse al Jarabacoa FC en el estadio Junior Recio, con la misión de conseguir un triunfo que les permita inscribir su nombre en la fase semifinal.

El tránsito de Pantoja por la liguilla ha devuelto la alegría y confianza a sus fanáticos. Cinco victorias en igual número de partidos, 12 goles anotados y solo 3 concedidos, avalan la aspiración de los Guerreros de conseguir la clasificación matemática en la sede del cuadro de la montaña; un recinto en el que hasta ahora las estadísticas favorecen al local y en el que los de la capital no han logrado sumar de a tres.

Los dirigidos por David González no vieron acción en la sexta jornada de la liguilla. El partido ante O&M FC fue reprogramado para el 24 de agosto y las piernas de los Guerreros recibieron un descanso no programado que, en opinión del propio González, no debería afectar el rendimiento de sus efectivos.

“Queremos recuperar las sensaciones antes de la pausa y seguir muy concentrados de cara a los que viene”, aseguró el DT de los Guerreros que mantiene el foco en su plan de ir partido a partido, buscando primero el pase a la semifinal.

González reconoce que aunque el momento futbolístico de ambos clubes es muy distinto, los de la montaña son un rival muy duro ante el que no está permitido descuidarse. “Sabemos el equipo que nos vamos a encontrar, que a pesar de las bajas que tiene se adapta mucho a las ideas de su entrenador”, aseguró el mandamás de los Guerreros.

El duelo entre Jarabacoa FC y el Club Atlético Pantoja abrirá la séptima jornada de la liguilla de la LDF 2022, y encuentra a la “furia” en el último lugar de la tabla con tan solo tres puntos tras seis salidas. Pantoja viene de vencer en el clásico del fútbol dominicano y encara el partido como líder tras conseguir 15 puntos en sus primeros cinco careos.

El partido se disputará a partir de las 4 de la tarde en el estadio Junior Recio de Jarabacoa.

