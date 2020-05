Panorama real de la senaduria de San Cristobal

En San Cristóbal se da un caso complejo para las elecciones congrecionales especialmente en lo referente a la senaduria.

Si calculamos, el candidato del partido de la liberación Dominicana el señor Tommy Galán Grullon aunque lo quieran disimular no tiene los numeros muy favorables pues con el problema de su sometimiento a la justicia por recibir sobornos de la empresa ODEBRECHT y también su mención en el caso de los tucanos pues esto le ha alejado a un sector importante de la provincia como lo es la masa silente, que sumado al desgaste político por el tiempo en el cargo y su poco resultado favorable a los municipes de la provincia hacen que a esta hora este políticamente explotado este cascarón vacio de Tommy Galán.

Sumado a todo esto esta tambien el hecho que la ley electoral le prohibe su inscripción en la junta central electoral pues la ley es clara y precisa en el sentido que nadie que este sometido a la justica o con procesos pendientes puede ser inscrito como candidato a ningún puesto electivo en la junta central electoral.

Todo esto sumado a la arrogancia, prepotencia y mal trato dado a las bases de su propio partido morado le ha creado al flamante senador una situación sumamente dificil e incomoda que ha llegado a extremos de este perder la paciencia y cordura en situaciones de su vivir diario con personas afines a su organización política.

No podemos negar que el encartado penal Tommy Galán tiene algo que le favorece en su agitada competencia electoral y es que el PRM hizo un acuerdo electoral con la fuerza del pueblo que liderea el doctor Leonel Fernández que puede llamarse como la hartura de NADA mas grande del certamen electoral, pues negociar la candidatura a senador para apoyar a Franklin Rodríguez que es prácticamente un desconocido en la provincia de San Cristóbal con un partido que solo cuenta con un 15% del electorado nacional es sencillamente una ESTUPIDEZ política enorme del PRM.

Si el candidato del PRM a senador por San Cristóbal hubiese sido el profesor Anibal Garcia Duverge pueden estar seguros que Tommy no hubiese sido el candidato a senador por el PLD pues habría la nesecidad de buscar un personaje extra partido para poder intentar salvar de una segura derrota en la senaduría de la provincia de San Cristóbal.

Por otro lado tenemos a un joven muy preparado, un intelectual y un verdadero erudito de pura asendencia sancristobalense sin tacha alguna en su hoja de vida como lo es el brillante Benny Metz que también aspira a senador por esta provincia sureña que a pesar de no tener un partido solido en la aceptacion de los electores pues tiene una ventaja sobre los dos candidatos antes mencionados y es que las personas pensantes no votan por un partido sino por un candidato que aporte, que tenga iniciativas, por un candidato que incluso por su inexperiencia pueda hasta meter la PATA pero NO la MANO !!!

Las personas pensantes son en su gran mayoria la masa silente que con mucha razón decía el profesor Bosch que era el sector de la poblacion que decidían elecciones naturalmente si estas fueran limpias. Benny es un candidato con un potencial enorme en estos momentos pues si calculamos y pensamos es mejor este joven instruido que un vulgar caco y otro que aprovechando una alianza pendeja quieren meternos por boca y nariz a la fuerza !!!

Este planteamiento mío no necesariamente indica el triunfo de Benny Metz en la próximas elecciones pero de lo que no hay dudas es que a este muchacho hay que tomarlo muy en cuenta porque va ganando terreno y espacio en la aceptacion popular de la ciudad y provincia benemérita.

